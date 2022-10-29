محافظ الشرقية يسلم 14 متدربا شهادات اجتياز دورة تدريبية بتنمية الموارد البشرية

الشرقية - إيمان مهنى

سلم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية 14 من العاملين بالديوان العام ومديريتي الطب البيطري والأوقاف وشباب الخريجين شهادات الحصول على دورة تدريبية بأحد فروع تنمية الموارد البشرية (إدارة الذات) وذلك تشجيعاً لهم وتقديراً لأدائهم المتميز خلال مشاركتهم الفعالة في الدورة والذي ينعكس على تطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء وصولا لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية أن الهدف من الدورات التدريبية تعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري والتدريب على إستخدام أحدث الأساليب العلمية في الإدارة الحديثة لضبط منظومة العمل ، وذلك تماشياً مع خطة الدولة ، ودعماً لجهود تحقيق التنمية الشاملة ولتقليل زمن الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطن الذي يأتي في قلب عملية الإصلاح الإداري.

وطالب المحافظ المكرمين بتطبيق ما تم دراسته خلال الدورات التدريبية من مقترحات ومشروعات جديدة لتطوير منظومة العمل داخل الجهاز الإداري ، مؤكداً استمرار تنظيم الدورات التدريبية في كافة المجالات والتخصصات المختلفة لصقل مهارات العاملين وإعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية.

ومن جانبها أوضحت الأستاذه الدكتورة ناهد مصطفى الخبير الوطني للتخطيط الإستراتيجي وتنمية الموارد البشرية بالمحافظة أنه ولأول مرة يتم إطلاق سلاسل من الدورات التدريبية في مجال تنمية الموارد البشريه بتخصصاتها وأفرعها المتنوعه والتي بدأت بالتدريب على ( إدارة الذات ) وذلك بهدف تنمية المهارات الشخصية للمتدربين في الحياة على المستويين الشخصي والمهني والتي تعد الخطوة الأساسية الأولى نحو صنع قيادات إدارية تتمتع بقدرات هائلة للتغيير والنجاح المؤسسي ، مشيرة إلى أنه من خلال الإدارة الناجحة للذات يمكن تطوير العلاقات الشخصية والمؤسسية بما يضمن الوصول للهدف والرؤيا بسلاسة ويسر والذي يضمن أيضا التطوير والتقدم المؤسسي بامتلاك المتدرب مهارات فائقة على إدارة ذاته ليتمكن لاحقا من إدارة غيره وذلك لضمان القيادة المؤسسية الرائدة وإكساب المشاركين المهارات الأساسية اللازمة للتعرف على الذات والقدرة على حل المشكلات و بلورة رؤيه ورسالة واضحة على المستوى الشخصي والعائلي والاجتماعي والمؤسسي.

وأعرب المكرمون عن امتنانهم لإستقبال المحافظ لهم وتكريمهم بمنحهم شهادات تقدير نظراً لتميزهم خلال مشاركتهم في الدورة التدريبية، مؤكدين جاهزيتهم للبدء فورًا في تطوير وتحسين منظومة العمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.