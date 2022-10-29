محافظ الشرقية يجري حركة تنقلات محدودة برئاسة مركز ومدينة الزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم 14371 لسنة 2022، بنقل كل من وليد عبد المنعم محمد من العاملين برئاسة مركز ومدينة الزقازيق، بالدرجة الثانية، فنون وعمارة، للعمل برئاسة مركز ومدينة أبو حماد علي وظيفة من ذات الدرجه والمجموعة النوعية.

وحسين السيد محمد من العاملين برئاسة مركز ومدينة الزقازيق، بالدرجة الثانية الفنية، هندسة مساعدة، للعمل برئاسة مركز ومدينة منيا القمح علي وظيفة من ذات الدرجه والمجموعة النوعية.

وأوضح محافظ الشرقية أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 م بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وعلى قيام المحافظة بإعادة تنظيم العمل بين العاملين برئاسة مركز ومدينة الزقازيق وتنفيذاً لخطط الإصلاح الإدارى ولحسن سير وانتظام العمل.