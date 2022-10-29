محافظ الدقهلية يطلع علي تقرير تنفيذ إزالات البناء المخالف في مدن المحافظة

الدقهلية فريق المحافظات

اطلع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على تقرير جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن المنصورة ودكرنس والسنبلاوين لإزالة عدد من حالات البناء المخالف وبدون ترخيص.

وشمل التقرير علي عدد من الحالات التي تم التعامل معها في عدد من مراكز المحافظة المختلفة وفقا للقانون، وشهد مركز ومدينة المنصورة، متابعة تنفيذ إزالة شدة خشبية لعمل سمل خارج الحيز العمراني بقريه برق العز حوض ابن سلام باسم المواطنه على مساحة 65متر مربع وتم تنفيذ إزالة فورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة، وردم الأرض وتم تسليم الأرض للزراعه، كما تم متابعة أعمال إزالة شده خشبيه دور ثانى علوى على مساحه 120 مترمربع، بعزبه الشناوى التابعه للوحده المحليه بطناح، وتم مصارده الأخشاب وخراطيم الكهرباء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وشهد مركز ومدينة السنبلاوين، تنفيذ إزاله فوريه لأحد المواطنين من ناحية قرية برج النور العرب بنطاق الوحده القرويه بالبلامون، حيث قام بعمل عدد 6 قوائم حديد وتركيبها على طبقة خرسانية على مساحة 200متر مربع، داخل الحيز العمراني بدون ترخيص، متعديا على حرم الطريق الأسفلتى طريق السنبلاوين الزقازيق وتمت علي الفور الإزاله علي نفقه المخالف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وشهد مركز ومدينة دكرنس، تنفيذ أعمال إزالة شده خشبيه بقريه ديمشلت علي مساحه 110 متر مربع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة، وتم عرض المخالف علي النيابه العسكريه.

وأكد محافظ الدقهلية ان الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الأراضى الزراعية وأراضي الدولة، بنطاق المحافظة ،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بإحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية، وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية، وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.