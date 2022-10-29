محافظ الإسماعيلية يتابع نشاط مديرية الطرق والنقل

الإسماعيلية- صبرى غانم

تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، استكمال خطة الرصف ورفع كفاءة الطرق على مستوى المحافظة، حيث قامت مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، تحت إشراف المهندس أحمد الشيمي مدير عام الطرق والنقل، بتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية، حيث تجري المديرية أعمال استكمال تطوير محور (فؤاد عزيز غالي) بالطريق المتفرع من ميدان 30 يونيو حتى الطريق الدائري، وتشمل الأعمال توسعة للطريق امتداد ميدان فوكس، ليصبح عرضه 15م لكل اتجاه، وتطوير المنطقة المحصورة.

وصرح المهندس أحمد الشيمي مدير عام الطرق والنقل بالإسماعيلية أن الأعمال تتم بالتنسيق مع المهندس مارون إسحاق مستشار التخطيط المروري كما تتم الأعمال بالتوازي مع إزالة الإشغالات والمخالفات التي أحدثتها بعض المحال التجارية وذلك لعمل طريق خدمة للمواطنين ومكان انتظار سيارات المنطقة منعًا للاختناق المروري الواقع بالشارع من قبل.

جدير بالذكر أن الأعمال بدأت منذ أسبوع ومن المنتظر الانتهاء منها خلال 20يوم وحرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب بالمدارس، شدَّد محافظ الإسماعيلية على عمل عدة مطبات اصطناعية بعدة مناطق متفرقة وذلك حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم حيث تم عمل مطب بشارع المنصورة والمكفوفين أمام المدرسة، وتم عمل مطب أمام الجامعة القديمة عند المفارق، وأيضًا تم عمل مطب أمام إدارة المرور، ومطب بالحارة البطيئة عند الإذاعة العامة والتلفزيون.