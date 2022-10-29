محافظ الإسكندرية: استقبلنا خلال موسم الصيف 3 ملايين مصطاف

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم حفل ختام الموسم الصيفى لعام 2022 بشاطئ المندرة المجانى بحضور قياداته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، والقيادات التنفيذية، وبعض نواب البرلمان والقيادات الدينية والشخصيات العامة.

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أن المحافظة قد استقبلت هذا الموسم الصيفى نحو 3 ملايين مصطاف ووافد وزائر طوال أشهر الصيف، مؤكدا على الدعم الذى يُوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى للإسكندرية.

وأوضح أن الإسكندرية قد عملت على عدة محاور خلال هذا الموسم منها، التوسع فى افتتاح الشواطئ المجانية بعد نجاح تجربة شاطئ المندرة الصيف الماضى وبالفعل تم اضافة شاطئ الأنفوشى المجانى مزود بكافة الخدمات، مع تثبيت اسعار دخول الشواطئ بحيث تتراوح بين 5 - 25 جنيها للفرد شاملة كافة الخدمات لتناسب مع المستوى المعيشى للجميع.

كذلك والإمداد المستمر بمعدات الشواطئ طوال أشهر الصيف وتزويد العمالة اللازمة لتشغيل الشواطئ فى ظل تزايد إقبال المصطافين.

كما تم العمل على منع بعض الموروثات والممارسات السيئة والعادات غير المقبولة التى يرفضها المجتمع السكندرى لبعض مرتادى الشواطئ مثل التجول بملابس البحر على طريق الكورنيش، وتداول الممنوعات والشيشة، وممارسة ابتزاز الجمهور بفرض اكراميات.

والعمل على توفير بيئة مناسبة لاستجمام الأسر والعائلات على شواطئ الإسكندرية.

وأيضا شهد هذا الموسم تطبيق مشروع الهوية البصرية على الشواطئ، وتوحيد اشكال البوابات والوحدات الشاطئية وألوان الشماسى بشكل أظهر الشواطئ بمظهر نال إعجاب زوار المدينة.

كما تم تطوير الشاطئ المخصص لذوى الهمم لخدمة ملوك الكراسى المتحركة واستقبال ما يزيد عن 10 آلاف من أصحـــاب الإعاقات الحــركيـــة من كافــــة أنحــــاء الجمهــــورية، مع أول شاطئ يخدم ضعاف البصر والمكفوفين، مما كان حديث العالم أجمع.

وإصدار تعليمات باســتقبال الشواطئ للجمعيات الخيرية بالمجان على الشواطئ العامة، حيث تم استقبال نحو 200 جمعية خيرية، مع على الاستمرار فى تقديم خدمة الحجز الإلكترونى للعام الثانى على التوالى والتى لاقت نجاحا كبيرا.

تقديموخدمــــة يومية للمـواطـــن تعرفه حالة البحر ونسب إشغال الشــــواطىء على مــدار اليـــوم، واستضافة الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية على شواطئنا، مما جعل اسم المحافظة يتصدر عناوين الاخبار خلال موسم الصيف.

كما تم تحويل بعض المساحات الشاطئية إلى أماكن يعرض فيها أصحاب الحرف اليدوية والمنتجات المنزلية تشجيعا لهم وتخفيفا عنهم فى ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

ولأول مرة تم فتح الشواطئ العامة بالمجان للتمشية والتريض ولهواة الصيد حتى بداية أبريل القادم.

و تقدم المحافظ بالشكر إلى كافة الجهات التى ساهمت فى نجاح موسم الصيف "الأمن - شركة مياه الشرب - الرصد البيئى - الاتحاد المصرى للغوص والانقاذ - شركة نهضة مصر - مرفق الاسعاف - بعض جمعيات المجتمع المدنى"

وأخيرا العاملين بمنظومة الشواطئ بقيادة اللواء جمال رشاد ورؤساء الأحياء وإدارات شواطئ الأحياء.