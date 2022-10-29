محافظ أسوان يتفقد مشروع ممشى أهل مصر وتطوير منطقة الطابية

أسوان - صلاح المسن

أجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جولة ميدانية شملت عددا من المشروعات الجارية فى قطاعات إحلال وتجديد البنية التحتية والتطوير والتجميل، رافقه خلالها سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان.

واستهل محافظ أسوان جولته بتفقد مشروع ممشى أهل مصر، والذى يشمل تطوير وتجميل وتوسعة طريقى الكورنيش القديم والجديد بطول 13 كم، مؤكداً أن هذا المشروع يعتبر نقلة حضارية لمدينة أسوان القديمة وربطها بمدينة أسوان الجديدة، خاصة أنه يضم تنفيذ مشروع تطوير الكورنيش القديم بطول 4 كم، والذى تم إنجازه بنسبة 85% ليضم 3 مستويات بدءاً من حديقة فريال وحتى نادى كيما طبقاً للطراز الفرعونى والنوبى من خلال تنفيذ جداريات الهوية البصرية، كما يتضمن إنشاء ممشى علوى وأخر سفلى بمناسيب تدريجية مبهرة بطول 400 متر به مساحات مخصصة للجلوس وبرجولات ومحلات وكافيهات مع تداخل المسطحات الخضراء والنخيل، بالإضافة إلى ممشى زجاجى بطول 70 متر لإتاحة الفرصة أمام المواطنين والزائرين للاستمتاع بالبانوراما الجمالية لعروس المشاتى.

ووجه اللواء أشرف عطية بضرورة الإسراع فى معدلات التنفيذ، سواء لمشروع ممشى أهل مصر أو الطابية أو ساحات الانتظار بطريق كسر الحجر، وهو الذى لا يتعارض مع عدم إعاقة حركة الأفواج السياحية أثناء دخولها وخروجها من الفنادق العائمة والثابتة، ليتواكب ذلك مع الاهتمام بتكثيف الزراعات والورود والجهنميات ونخيل الكريسماس فى الجزيرة الوسطى، ليتناسق ذلك مع إظهار اللوحات الإعلانية، وفتح زاوية الرؤية للمشاة والمركبات، فضلاً عن الاستفادة من النخيل الحالى فى رفع كفاءة حديقة الخزان غرب وميدان صدقى سليمان.

وخلال نفس الجولة تفقد أشرف عطية مشروع تطوير منطقة الطابية، والذى سيشمل توسعة شارع الشواربى الجديد أمام السور القبلى بطول 133 مترا، وبعمق 11 مترا، لزيادة عرض الشارع، مع إنشاء ساحة انتظار للسيارات تستوعب الكثافة المرورية فى هذه المنطقة الحيوية، كما سيتم توسعة شارع شرق البندر أمام السور الغربى بطول 217 متر ، علاوة على تطوير ورفع كفاءة حدائق الطابية بمساحة 15.3 ألف م2 ، وتحويلها إلى لاندسكيب متكامل يضم زراعات ومشايات وبرجولات ومظلات، ليختتم المحافظ جولته بتفقد مشروع إنشاء ساحات إنتظار بشكل راقى فى المنطقة المواجهة لمستشفى الدكتور مجدى يعقوب لأمراض وجراحات القلب، ومستشفى أسوان الجامعى على مساحة 2000 م2 تستوعب أكثر من 100 سيارة من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة ، موجهاً لإزالة الإشغالات وزيادة المسطحات الخضراء والإضاءة الجمالية المبهرة والدهانات، ولا سيما فى ظل تردد الحالات من داخل وخارج مصر على مستشفى الدكتور مجدى يعقوب لتصبح واجهة مشرفة أمام الزائرين والمترددين .