محافظ أسوان يتفقد الشوارع الداخلية لمتابعة مستوى النظافة

أسوان - فريق المحافظات

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بجولة مفاجئة شملت عددا من الشوارع الداخلية والمناطق السكنية، منها شارع صلاح الدين، وشرق البندر والشواربى الجديد وكسر الحجر، بالإضافة إلى منطقة الشيخ هارون، والتى شدد محافظ أسوان أثناء جولته بها على زيادة عدد صناديق وحاويات القمامة إلى 5 صناديق، مع تكثيف أعمال رفع المخلفات أولاً بأول، بجانب المراجعة على شبكات وخطوط الصرف الصحى للحد من ظاهرة الطفح المتكرر، وذلك للقضاء على الروائح الكريهة التى يتضرر منها سكان المنطقة.

ووجه المحافظ بتنفيذ أعمال رفع كفاءة الأرصفة والبلدورات فى الشوارع الداخلية، علاوة على الحديقة العامة، فيما أمر اللواء أشرف عطية بتحرير مخالفة مرورية لإحدى سيارات الملاكى التى قامت بالركن العشوائى أمام السلالم المخصصة للمواطنين، والتى تربط الشارع الرئيسى بالعمارات السكنية المقيمين فيها.

جاء ذلك فور ورود شكاوى جماهيرية من المواطنين على الواتس آب الخاص باللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن سوء حالة النظافة العامة بمنطقة عمارات الشيخ هارون .

وخلال الجولة استمع أشرف عطية لعدد من الشكاوى والمطالب الجماهيرية المتعلقة بالنظافة العامة ، والإنارة والطرق وغيرها حيث وجه المسئولين بسرعة التدخل والإستجابة الفورية لهذه المطالب.