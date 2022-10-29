محافظ أسوان خلال مجلس المحافظين: التشديد على ترشيد استهلاك الكهرباء

أسوان - عبد الله صلاح

عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، مجلس المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس حضره اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، وعدد من الوزراء، وأيضاً المحافظين.

وشمل الاجتماع، تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن وضع خطة تنفيذية بكل محافظة لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء فى المنشآت العامة والأندية ومراكز الشباب وغيرها، مع مراعاة تقييم تلك الإجراءات فى تحقيق مستهدفات الدولة لتوفير الكهرباء.

كما تم مناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة، والتى من أبرزها الإستعدادات لموسم الشتاء والأمطار، وتجهيزات كل محافظة بالمعدات لمواجهة السيول، مع مناقشة آخر مستجدات فيروس كورونا، واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وعدم انتشاره.

كما تم بحث استعدادات توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة ، مع إستمرار المراقبة على الأسواق لعدم التلاعب بالأسعار ، بالإضافة إلى إستعراض الجهود المبذولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، علاوة على موقف ونسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.

وعقب انتهاء الاجتماع أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أنه فيما يتعلق بترشيد استهلاك الكهرباء فيتم التشديد والمتابعة بشكل مستمر للاطمئنان على الالتزام بذلك داخل المنشآت الحكومية ، وفى الشوارع والميادين الرئيسية ، مع الإلتزام بإنارة عمود ، وفصل آخر داخل الشوارع الرئيسية سواء كانت إتجاه واحد أو اتجاهين، وكذا الإلتزام بإطفاء الإنارة لواجهات ومداخل المبانى الحكومية العامة، علاوة على تخفيضها داخل المنشآت العامة.

وأشار، إلى أن أجهزة المحافظة تعمل على قدم وساق للاستعداد لمواجهة أى سيول أو أمطار خلال موسم الشتاء وذلك من خلال تنفيذ تجارب المحاكاة والبيانات العملية للإطمئنان الكامل على جاهزية كافة الكوادر البشرية والمعدات والمستلزمات للتعامل الفورى والسريع مع أى أحداث طارئة والحد من تداعيات السيول ، وهو الذى يتواكب مع التشديد الدورى على مواجهة إنتشار فيروس كورونا.

وأوضح محافظ أسوان بأنه فيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة فإنه يتم المتابعة الميدانية المستمرة من المسئولين بالمحافظة للتأكد من جودة السلع وتوفيرها على الوجه الأكمل داخل المجمعات الإستهلاكية ، مع مراقبة الأسواق ومنع الإحتكار ومواجهة جشع بعض التجار.

ولفت، إلى أنه بالنسبة لمعدلات ونسب الإنجار لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة فإننا نسير بخطى ثابتة فى تنفيذ هذه المبادرة الوطنية ، ويتم تكليف الجهات المعنية بدخول أى مشروع للخدمة فور الإنتهاء منه ليجنى المواطنين ثماره ، وهو الذى يتواكب مع تنفيذ المشروعات المختلفة من إحلال وتجديد البنية التحتية ، والتطوير والتجميل وغيرها من المشروعات التنموية والخدمية الأخرى.