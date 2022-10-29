متحف كفر الشيخ ينظم دورة أساسيات التصوير المساحى ثلاثى الأبعاد وورشا للأطفال

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد متحف كفر الشيخ عدد من الفعاليات، والدورات، والزيارات لطلاب المدارس، وانعقاد ورش عمل، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف الدكتور أسامة فريد، مدير متحف كفر الشيخ.

فنظم المتحف دورة تدريبية بعنوان "أساسيات التصوير المساحي ثلاثي الأبعاد – الفوتوجرامتري"، بالتعاون بين وحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار متمثل في المركز العلمي لتدريب وسط الدلتا وقطاع المتاحف متمثل في متحف كفر الشيخ.

كما استقبل متحف كفر الشيخ عدد من تلاميذ مدرسة الزهراء الابتدائية، ومدرسة نُصرة للتعليم الأساسي، ومدرسة الوحدة العربية، و مدرسة المنتزه للتعليم الأساسي وعدد من طلاب الدمج وذوي الاحتياجات الخاصة وتم اصطحابهم بجولة إرشادية بالمتحف، لتعريفهم على مقتنيات المتحف وبالعادات الغذائية، وأهم المأكولات عند المصري القديم من خلال القطع الأثرية، وتعريفهم بمقتنياته الأثرية والملك رمسيس الثاني وتماثيله المعروضة بالمتحف من خلال سيناريو العرض ، وجرى عقد ورشة فنية للأطفال رسم وتلوين، وذلك في إطار المشاركة الفعالة للمتاحف لنشر الوعي الأثري والثقافي لمختلف الفئات، وعبر الأطفال عن سعادتهم بالجولة.



زيارات طلاب المدارس



ورش عمل للاطفال بالمتحف



ورش عمل للاطفال



زيارات الاطفال للمتحف



جانب من تفقد الاطفال بمتحف كفر الشيخ



دورة أساسيات التصوير المساحي بمتحف كفر الشيخ



جانب من الدورة التدريبية