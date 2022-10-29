مايا مرسى تستقبل جاكى سبير عضو الكونجرس الأمريكى للتعرف على جهود تمكين المرأة

كتب محمود راغب

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، جاكي سبير عضو الكونجرس الأمريكي بمشاركة السفير دانيال روبنستين القائم بأعمال السفير الأمريكي في مصر والوفد المرافق لهما ،بهدف التعرف على جهود مصر في مجال تمكين المرأة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى، أن هناك إرادة سياسية قوية تدعم تمكين المرأة في كافة المجالات ووصولها إلى جميع المواقع القيادية ، ففي عام 2017 أطلق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 لتكون وثيقة عمل الحكومة ، كما تم إطلاق مرصد المرأة المصرية لمتابعة تنفيذ محاور الاستراتيجية ، وارتفعت نسبة مقاعد للمرأة في البرلمان إلى 28%، لافتة إلى تعيين المرأة بمجلس الدولة والنيابة العامة، مشيرة إلى أن وصول المرأة المصرية الى مواقع صنع واتخاذ القرار سيعزز تغيير الصورة النمطية عن دور المرأة في المجتمع وخاصة لدى الأجيال الجديدة.

كما استعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود المجلس لتمكين المرأة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي ، وأضافت أن إدماج احتياجات المرأة في جميع القطاعات من أولويات الحكومة المصرية ، وأضافت أنه وفقاً لقانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة فإن للمجلس الحق في إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله ، ومتابعة ما تم التصديق عليه منها ، للعمل على إدماجها فى التشريعات الوطنية فى الأحوال التى تتطلب ذلك، كما أنه لدى المجلس فروع في جميع محافظات الجمهورية تعمل على تعزيز تمكين المرأة في كافة المجالات .

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي استعدادات مصر الخاصة بمؤتمر الأطراف ال 27 للتغيرات المناخية، مشيرة إلى تخصيص مصر يوم المرأة بالمؤتمر، و سيتم ادماج موضوع المرأة في جميع فعاليات ومحاور المؤتمر، كما سيتم اطلاق مبادرة خاصة بالمرأة في افريقيا بعنوان " المرأة الأفريقية والتكيف مع تغير المناخ" ، مؤكدة على أهمية " الانتقال البيئي العادل للجميع " موضحة ان التحدى الأكبر هو إيجاد مصدر تمويل يساعد السيدات اصحاب المشروعات بإختلاف أنواعها في تحقيق هذا الانتقال البيئي .

كما أشارت إلى أهمية المشروع القومى لتنمية الاسرة الذي اطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ويقوم بتنفيذه المجلس والعديد من الوزارات والهيئات ، مشيرة أن المشروع يهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن وتطوير الخصائص السكانية .