لجنة شئون القرى ببنى سويف تواصل جولاتها الميدانية لمتابعة الموقف الخدمى

بنى سويف هانى فتحى

واصلت حملة لجنة متابعة شؤون القرى، التي شكلها الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، برئاسة محمد جبر معاون المحافظ، جولاتها الميدانية، والتي أسفرت عن متابعة مستوى الخدمات والمرافق وإزالة الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار بقرى وتوابع 9 مجالس قروية بنطاق المحافظة خلال شهر أكتوبر الجاري.

وتم تفقد قرى وعزب ونجوع مجلس قروي إبشنا وبليفيا وتزمنت الشرقية بمركز بني سويف، وقرى إشمنت ودلاص ودنديل بمركز ناصر، وميدوم وإطواب وإنفسط بالواسطى، وقد تفقدت خلالها الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بتلك القرى، ومتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات بشوارع القرى، ومستوى الخدمات والمرافق بالقرى، والاستماع لمشكلات المواطنين بالقطاعات الخدمية، وإعداد تقرير بها للعمل على توفير الحلول والبدائل المناسبة لها.

كما تفقدت اللجنة الآثار الناجمة عن تقلبات الطقس وسقوط الأمطار ، وخاصة في مداخل القرى والطرق المؤدية إليها، والأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار، وانتظام حركة المرور على الطرق السريعة بين القرى ومراكزها، وكذلك متابعة توزيع السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة بالقرى، وفقاً لخطة التمركز المتفق عليها مسبقاَ، فضلا عن تمهيد الشوارع الترابية.

فيما تم التشديد على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الملاحظات والسلبيات التي رصدتها اللجنة خلال زيارتها الميدانية، وتم توجيه مسئولي الوحدات المحلية، بالتحقيق في ذلك، والمرور اليومي على تلك المكاتب الخدمية التي تتعلق بمصالح واحتياجات المواطنين مع إرسال تقرير مصور يوميا عن الموقف الخدمي بها.