كوريا الجنوبية تنفي تضرر المفاعلات النووية جراء زلزال وسط البلاد

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ذكرت لجنة السلامة والأمن النووي في كوريا الجنوبية أن الزلزال الذي ضرب وسط البلاد اليوم السبت لا يسبب تهديدا لأمن المفاعلات النووية الكائنة بمناطق جنوب شرق البلاد.

وأفادت اللجنة - حسبما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - بأن الزلزال الذي بلغت قوته 4.1 درجة على مقياس ريختر لم يؤثر أيضا على مفاعل بحثي بمدينة "دايجيون" والواقعة على بعد 70 كيلو مترا من موقع حدوث الزلزال.

وكان رئيس البلاد يون سوك يول أمر المسؤولين بمراجعة أمن أنظمة الكهرباء والاتصالات في أعقاب الزلزال الذي ضرب قرية صغيرة بوسط البلاد ويعد الأقوى بين 61 زلزالا شهدتها كوريا الجنوبية خلال العام الجاري، والزلزال الـ38 الأكبر على الإطلاق في البلاد.