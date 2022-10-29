اليوم السابع
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قومى المرأة بالشرقية: استخراج 100 بطاقة رقم قومى للسيدات مجانا بقرى الزقازيق

السبت، 29 أكتوبر 2022 05:00 ص
قومى المرأة بالشرقية: استخراج 100 بطاقة رقم قومى للسيدات مجانا بقرى الزقازيق استخراج بطاقات الرقم القومى بالمجان
الشرقية- فتحية الديب

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قالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، إن الفرع المجلس يواصل استخراج بطاقات الرقم القومى بالمجان، وتم استخراج 100 بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات والفتيات المستحقات بقرى"الغار- الشوبك- كفر عوض- عزبة رسلان- عزبة حسن أغا" بمركز الزقازيق، فيما يواصل فرع المجلس استخراج بطاقات الرقم القومى، للسيدات والفتيات بقرى حياة كريمة.

وأضافت مقررة الفرع، لـ"اليوم السابع"، أن ذلك يأتى فى إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة، بإشراف الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة بالجمهورية، فى استخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة المعيلة وللسيدات الغير قادرات والفتيات بالمجان ضمن مشروع " بطاقتك حقوقك" وذلك بمختلف مراكز وقرى المحافظة وحرصا من المجلس على مساعدة المرأة فى إثبات وجودها وما يترتب عليه من حصولها على الخدمات الحكومية وفرص العمل، متابعة أن ذلك يتم بالتنسيق مع الأحوال المدنية بالشرقية.

فيما وجهت السيدات والفتيات الشكر لفرع المجلس على الجهد فى النزول إليهن بالقرى واستخراج بطاقات لهن بالمجان.

 


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