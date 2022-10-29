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غرفة السياحة بأسوان: نسب الإشغال السياحى للزوار الأجانب وصلت 80%

السبت، 29 أكتوبر 2022 07:30 ص
غرفة السياحة بأسوان: نسب الإشغال السياحى للزوار الأجانب وصلت 80% الرحلات السياحية فى أسوان - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

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أكد خيرى محمد على، رئيس غرفة شركات السياحة ووكلاء السفر بأسوان، أن نسب الإشغال السياحى داخل محافظة أسوان ارتفعت خلال شهر أكتوبر الحالى بعد تدفق رحلات وأفواج سياحية قادمة من شتى دول العالم إلى أسوان خلال الفترة الحالية.

وأضاف رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن نسب الإشغال السياحى في أسوان خلال الفترة الحالية وصلت لنحو 80% بالفنادق الثابتة والعائمة، لافتاً إلى أن الجنسيات الموجودة حالياً في أسوان هى من مختلف دول العالم خاصة دول أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا.

وأشار إلى أن أسوان تشهد خلال فترة الشتاء بزيادة الإقبال السياحى عليها ويعد هذا هو الموسم السياحى بالنسبة للمدينة السياحية والذى يبدأ مع أواخر شهر سبتمبر ويمتد حتى شهر أبريل من كل عام، ويصل ذروة السياحة الوافدة إلى جنوب مصر خلال شهرى يناير وفبراير.

وأوضح خيرى محمد على أن أسوان تتمتع بطقس شتوى دافئ بجانب وجود عدد كبير من المعالم السياحية والأثرية فيها، ومنها معابد أبو سمبل وفيلة وكوم أمبو وإدفو ومنطقة السلسلة الأثرية والمسلة الناقصة ومتحف الإلفنتين، بالإضافة إلى السياحة البيئية في القرى النوبية وحديقة النباتات والسد العالى وبحيرة ناصر والرحلات النيلية المميزة.


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