عودة أول فريق نسائى لكرة القدم بمركز شباب مدينة العمال فى قنا

قنا- صابر سعيد

أعلن مركز شباب مدينة العمال بقنا، عودة نشاط الفريق النسائى لكرة القدم تحت قيادة طارق المحمدى، المدير الفنى، والذى يعد أول فريق تم تأسيسيه فى قنا بوقت سابق على مستوى المحافظة.

قال أحمد الجبلاوى، عضو مجلس نواب سابق ورئيس مجلس الإدارة، لليوم السابع، أن الفريق النسائى بمركز الشباب هو أول فريق نسائى تم تأسيسه فى قنا بمركز شباب مدينه العمال وتلقى وقتها الدعم من اللواء عادل لبيب، محافظ قنا، فى هذا وبرعاية مجلس الإدارة للوصول إلى أهدافه المطلوبة.



وأوضح الجبلاوى، أن الفريق حقق نتائج جيدة كان أهمها وصول الفريق إلى المركز الثالث بالبطولة العربية بالأردن، وأخرج العديد من اللاعبات الذين انتقلوا إلى أندية الممتاز مثل دجلة والداخلية والطيران، وكان المدير الفنى فى هذا التوقيت أشرف كمال، والآن نسير على نفس النهج وقمنا بإنشاء الفريق مرة أخرى، وجيل مختلف تحت قيادة فنيه جديدة.