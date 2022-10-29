اليوم السابع
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أكرم القصاص
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طقس الإسكندرية الآن.. مشمس ومستقر نسبيا على أنحاء المحافظة "صور"

السبت، 29 أكتوبر 2022 10:45 ص
طقس الإسكندرية الآن.. مشمس ومستقر نسبيا على أنحاء المحافظة "صور" مشمس ومستقر نسبيا على أنحاء المحافظة
الإسكندرية - فريق المحافظات

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التقطت عدسة "اليوم السابع"، صورًا لحالة الطقس فى محافظة الإسكندرية اليوم السبت، حيث تشهد المحافظة منذ الصباح استقرارا نسبيًا فى الطقس مع سطوع الشمس على كافة أحياء الإسكندرية. 
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت طقسا مائلا للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيفا فى أول الليل مائلا للبرودة فى آخره على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.
 
كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 20، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 16، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 18، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 19، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 19.درجة
مشمس ومستقر نسبيا على أنحاء المحافظة (1)
مشمس ومستقر نسبيا على أنحاء المحافظة (1)

مشمس ومستقر نسبيا على أنحاء المحافظة (2)
مشمس ومستقر نسبيا على أنحاء المحافظة (2)

مشمس ومستقر نسبيا على أنحاء المحافظة (3)
مشمس ومستقر نسبيا على أنحاء المحافظة (3)

مشمس ومستقر نسبيا على أنحاء المحافظة (4)
مشمس ومستقر نسبيا على أنحاء المحافظة (4)

مشمس ومستقر نسبيا على أنحاء المحافظة (5)
مشمس ومستقر نسبيا على أنحاء المحافظة (5)

مشمس ومستقر نسبيا على أنحاء المحافظة (6)
مشمس ومستقر نسبيا على أنحاء المحافظة (6)

مشمس ومستقر نسبيا على أنحاء المحافظة (7)
مشمس ومستقر نسبيا على أنحاء المحافظة (7)

مشمس ومستقر نسبيا على أنحاء المحافظة (8)
مشمس ومستقر نسبيا على أنحاء المحافظة (8)

 


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