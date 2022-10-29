ضبط 12 طن أرز شعير بأحد المخازن و1000 لتر بنزين فى حملة تموينية بالغربية

الغربية - فريق المحافظات

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، حملات تموينية مكبرة بناءً على تعليمات هيئة الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة التموينية بدائرة المحافظة ورصد ومتابعة توريدات الأرز الشعير موسم 2022، والمرور على النقاط الارتكازية لتجار السلع الغذائية وضبط الأسعار ومدى التزام التجار بالأسعار وتوفير السلع الغذائية بشكل عام فى المحلات ومخازن السلع الغذائية والاطمئنان عن مدى توافر السلع الغذائية الأساسية لدى التجار تشكلت الحملة من ناصر مصطفى العفيفى ومحمد الخولى وأشرف شرف الدين والسيد أحمد الحواله ومحمد صلاح باز وخالد زكى بحيرى ومحمد فضل المفتشين بإدارة الرقابة التموينية بالمديرية أسفرت الحملة عن ضبط تاجر أرز بحوزته كمية من شكائر أرز شعير موسم 2022 محملين على سيارة بكمية وقدرها 12 شكائر أرز شعير تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوريد الكميات بإحدى الشون الحكومية.

كما تم ضبط 2 مخزن بدون ترخيص وضبط كميات من المواد البترولية المدعمة بنزين 80 معبأ فى جراكن بلاستيكية بكمية 1000 لتر تم تعلية المضبوطات على رصيد إحدى المحطات الرسمية وتوريد مبلغ 8000 جنيه لصالح خزينة المحكمة وقامت الحملة بإجراء 2 محاولة شراء شكائر أرز أبيض بداخل محلات بيع البقوليات وأسفرت المحاولة عن قيام تلك المحلات بالبيع بأزيد من التسعيرة بمبلغ 150جنيها في الشكارة الواحدة زنة 25 كجم وتم تحرير محاضرجنح بالمخالفات وتوريد المبالغ لصالح خزينة المحكمة.

وتم المرور على جميع الانشطه بدائرة مدينة طنطا لمتابعة البيع والشراء اليوم وتوثيق عملية المرور على جميع الأماكن الارتكازية للتجار وتنبة عليهم بالالتزام بالقرارات الوزارية وتجنب المخالفات وذلك للتيسير على جمهور المستهلكين، كما تم تحرير 10 محاضر عدم اعلان عن الأسعار و3 محاضر عدم حمل شهادات صحية و1 محضر بيع بأزيد سجائر.

تم تحرير محاضر جنح بالمخالفات وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.