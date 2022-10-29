ضبط 11 ألف قضية سرقة تيار كهربائى فى 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

شنت الأجهزة الأمنية حملات أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ففي مجال الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (2019) قضية متنوعة.

وبمجال الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (11927) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وبمجال الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (220) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

وفي مجال الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (91) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص).