ضبط 10 متهمين بترويج المخدرات فى حملات أمنية بأسيوط

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما استهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وكذا تنفيذ الأحكام القضائية.

فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة "القوصية"، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

ضبط 24 قطعة سلاح نارى عبارة عن (9 بنادق آلية– 8 بنادق خرطوش– طبنجة- 6 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة 22 متهم لعدد 6 منهم معلومات جنائية.

ضبط 6 قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة (حشيش، بانجو، شابو) بحوزة 10 متهمين لعدد 4 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ عدد 357 حكم قضائى متنوع.