ضبط مصانع تعمل بدون تراخيص فى حملة تموينية بالدقهلية

فريق المحافظات

شنت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية، حملة على الأسواق والمحلات والمصانع بنطاق مركز ميت غمر، لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر، وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك، وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين، ومنع أي تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين.

وتشكلت الحملة برئاسة الدكتور أحمد أبو الغيط، معاون مدير المديرية لشؤن الرقابة، ومصطفى عوض، من مأموري الضبط القضائي بالمديرية، بالاشتراك مع القوة السرية لوحدة مباحث تموين ميت غمر.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع حلاوة طحينية بمركز ميت غمر، لممارسة نشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة، وحيازة مواد خام مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 6 أطنان و200 كيلو مواد خام، و2 طن و630 كيلو جرام منتج نهائي من الحلاوة الطحينية لحين صدور قرار النيابة العامة.

كما تم ضبط مصنع مخللات بمركز ميت غمر لممارسة نشاط بدون ترخيص، وحيازة منتج بدون بيانات، وتم التحفظ على إجمالي 6 أطنان و480 كيلو جرام من المخللات، و2 طن ملح لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

وضبطت الحملة مستودع حديد تسليح بمركز ميت غمر، لحيازته حديد تسليح بدون فواتير تدل على مصدرها ومنشأها، وتم التحفظ على 15 طنا لحين صدور قرار النيابة العامة، بالإضافة إلى ضبط مخزن مواد غذائية بمركز ميت غمر لممارسة نشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتم التحفظ على إجمالي 3 أطنان و335 كيلو مواد غذائية لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، وجار عرض المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، على استمرار الجهود الرقابية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمختلف الجرائم التموينية ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع، والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، وتطبيق القوانين بكل حسم في مواجهة المخالفين.