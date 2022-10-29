ضبط كيلو وربع من مخدر الهيروين بحوزة عاطلين بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، من تحديد وضبط شخصين، من ذوي المعلومات الجنائية مقيمين بقرية شباس الملح التابعة لمركز دسوق، أحدهما سبق اتهامه في قضية قتل، وبحوزتهما كمية قدرها كيلو وربع من جوهر مخدر الهيروين، و300 جرام من مخدر الحشيش، وسلاح ناري، لتنجح وحدة مباحث دسوق، من ضبطهما واقتيادهما إلى مركز شرطة دسوق، وتحرير المحضر اللازم لهما.

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، تفيد برصد عناصر الشرطة السريين، بوحدة مباحث مركز شرطة دسوق، شخصين من ذوي المعلومات الجنائية، لقيامهما بالترويج للمواد المخدرة بقرية شباس الملح التابعة لمركز دسوق، لتوجه الإدارة بضبطهم وتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطهم.

بتقنين الإجراءات، نجحت وحدة مباحث مركز شرطة دسوق، بالتنسيق مع فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ، من تحديد مكان تواجد المتهمين، عن طريق التقنيات الحديثة، ليجري توجيه مأمورية شرطة لضبطهم، وإعداد الأكمنة اللازمة لذلك، حيث أمكن ضبطهما وتبين أن المتهم الأول " أ. س. ح. ا " 33 سنة، سبق اتهامه في 12 قضية، من بينها: مخدرات، ومشاجرة، وقتل وسرقة، و" م. س ع " 31 سنة، سبق اتهامه في 5 قضايا، مخدرات، سلاح، سرقة.

وبتفتيش المتهمين عثر بحوزتهما علي سلاح ناري فرد خرطوش، 5 طلقات تستخدم لذات السلاح، وكيلو وربع من الهيروين، و300 جرام حشيش، ومبلغ مالي من حصيلة المبيعات، و2 هاتف محمول يستخدم للترويج للمواد المخدرة وجرى تحرير محضر بالواقعة والمضبوطات حمل رقم 16744 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة دسوق.