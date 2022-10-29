ضبط كمية من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك في الغربية

الغربية محمد طارق

شنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء فرع محافظة الغربية، حملة مكبرة لضبط الأسواق والسلع غير الصالحة للاستهلاك، وذلك بتوجيهات رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمهندسة حنان عامر مدير عام فرع الغربية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 9500 قطعة شيكولاتة منتهية الصلاحية، وطن و 200 كيلو جبنة، ونتيجة التحليل غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و2 طن عسل أبيض ونتيحة التحليل عسل مغشوش وعبارة عن سكر صناعي، 3 أطنان ونصف ملح والنتيجه انه غير صالح للاستهلاك الادمي، تم التحفظ علي المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

ومن جانبها أوضحت المهندسة حنان عامر مدير عام فرع الغربية، أن المهمة الأساسية للهيئة القومية لسلامة الغذاء هي حماية صحة المستهلك عن طريق التأكد من أن الغذاء المنتج الموزع أو المتداول في السوق يحقق أعلى معايير السلامة والصحة، كما تهدف إلى تحقيق غذاء آمن للمواطن ورفع الوعي والثقافة بالإشتراطات الواجب توافرها أثناء عملية تداول الغذاء منذ شرائه وحتى تناوله بالطريقة السليمة.