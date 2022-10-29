اليوم السابع
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السبت، 29 أكتوبر 2022 05:29 م
أكرم القصاص
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صحة الدقهلية: متابعة 73 ألفا و491 حالة ضمن مبادرة العزل المنزلى لمصابى كورونا

السبت، 29 أكتوبر 2022 04:44 م
صحة الدقهلية: متابعة 73 ألفا و491 حالة ضمن مبادرة العزل المنزلى لمصابى كورونا متابعة حالات العزل المنزلى
فريق المحافظات

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كشف الدكتور شريف مكين  وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم متابعة 73 ألفاً و 491 حالة وتحويل نحو 345  للمستشفيات، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا المُستجد.
 
وأضاف مكين أنه منذ بدء المبادرة جرى تخصيص نحو  89 فريقاً طبياً لمتابعة الحالات بمختلف الإدرات والوحدات الصحية، سواء من خلال  الزيارات المنزلية او المتابعة التليفونية، لافتاً إلى أن المبادرة تستهدف متابعة الحالات البسيطة إكلينيكيًا ممن يخضعون للعزل المنزلي، سواء من جرى تشخيصهم بمستشفيات وزارة الصحة أو أولئك الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص لهم ويخضعون للعزل المنزلي.
 
وأوضح وكيل الوزارة أن الفريق الطبى يقوم بتقديم خدمات قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم للمرضى، وقياس درجة الحرارة ومتابعة تطورات الحالة الصحية للمصابين، وذلك بصورة دورية خلال فترة العزل المنزلي و في حال حدوث أية مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات المُخصصة لإستقبال وعزل المصابين بالفيروس.
 
وأشاد ماكين، بالجهود المبذولة من فريق الرعاية الأساسية بقيادة الدكتور تامر الطنبولى فى تنفيذ المبادرة الرئاسية، مشدداً على مضاعفة المجهودات وتقديم الدعم لمصابى كورونا.
 
 
متابعة حالات العزل المنزلى
متابعة حالات العزل المنزلى

جانب من متابعة الحالات
جانب من متابعة الحالات

العزل المنزلى
العزل المنزلى

 


مديرية الصحة

متابعة حالات العزل المنزلي

فيروس كورونا

وكيل مديرية الصحة

العزل المنزلي

مستشفيات وزارة الصحة

مبادرة العزل المنزلي



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