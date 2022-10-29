شكرى يلتقى وزير الخارجية العراقى بالجزائر لبحث سبل تعزيز التعاون

رسالة الجزائر – بيشوى رمزى

بحث وزير الخارجية سامح شكريّ، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، سُبُل تعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين، فضلاً عن بحث مُستجدات المُوقف التنفيذيّ للمشروعات المُشترَكة بين آلية التعاون الثلاثي التي تضم مصر والعراق والأردن.

جاء ذلك على هامش مشاركة وزير الخارجية في اجتماع وزراء الخارجيَّة التحضيريّ لمجلس جامعة الدول العربيَّة على مُستوى القمة في دورته الـ31 الذي تجريّ أعماله في الجزائر.

وبحث اللقاء آخر المُستجدات الإقليميَّة والدوليَّة التي تحظى بالاهتمام المُشترَك، وتطوُّرات الأوضاع في المنطقة.

وأكَّد الجانبان على أهميَّة اعتماد مبدأ الحوار للدفع بمستويات العلاقة بين البلدين الشقيقين.

وهنَّأ وزير الخارجية سامح شكرى نظيره العراقي بمُناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، وتجديد الثقة له وزيراً لخارجيَّة جُمْهُوريَّة العراق، مُؤكِّداً رغبة مصر في تطوير العلاقات الثنائيَّة، وتوطيد التعاون المُشترَك وبما يحقق الازدهار والرخاء للشعبين الشقيقين، مُعرباً عن دعم جُمْهُوريَّة مصر العربيَّة لحكومة وشعب العراق.