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شكرى يشارك فى اجتماع لجنة تنفيذ القرارات والمتابعة للقمة العربية بالجزائر

السبت، 29 أكتوبر 2022 04:03 م
شكرى يشارك فى اجتماع لجنة تنفيذ القرارات والمتابعة للقمة العربية بالجزائر وزير الخارجية سامح شكرى
رسالة الجزائر - بيشوى رمزى

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انطلق، اليوم السبت، اجتماع لجنة تنفيذ القرارات والمتابعة للقمة العربية المرتبط بمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، وذلك بمركز المؤتمرات الدولي "عبد اللطيف رحال"، بالعاصمة الجزائرية. 

وزير الخارجية سامح شكرى
وزير الخارجية سامح شكرى


 

ويشارك وزير الخارجية سامح شكرى في اجتماعات اللجنة المكونة من دول مصر والسعودية والكويت وقطر والجزائر وتونس إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
 
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ويأتي الاجتماع قبيل انطلاق أعمال مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، والمقرر انعقاده اليوم السبت تمهيدا للقمة العربية، والمقررة يومي 1 و2 نوفمبر المقبل.
 
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وكانت قد شهدت الأيام الماضية اجتماعات المندوبين الدائمين للجامعة العربية وكذلك اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين وعلى المستوى الوزارى.
 

القمة العربية

القمة العربية بالجزائر

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