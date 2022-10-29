شعاع من البهجة.. ناسا تلتقط صورة للشمس تظهر كوجه "مبتسم"

كتبت رباب فتحى

التقط قمر صناعي تابع لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) صورة لما بدا أنه وجه مبتسم على الشمس في وقت سابق من هذا الأسبوع ، مما دفع وكالة الفضاء الأمريكية إلى القول إن الشمس شوهدت "تبتسم".

ونشرت الوكالة الصورة يوم الأربعاء على تويتر ، وكتبت: "اليوم ، التقط مرصد ديناميكا الشمس التابع لناسا الشمس" مبتسمة ". تُعرف هذه البقع الداكنة على الشمس، التي شوهدت في الضوء فوق البنفسجي ، باسم الثقوب الإكليلية وهي المناطق التي تتدفق فيها الرياح الشمسية السريعة في الفضاء."

وقالت صحيفة "الجارديان" إن مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية التابع لوكالة ناسا يهدف إلى التحقيق في كيفية إنشاء النشاط الشمسي ودفع الطقس الفضائي. تم إطلاق المركبة الفضائية للمرصد لأول مرة في 11 فبراير 2010 ، حيث تقيس باطن الشمس ، والغلاف الجوي ، والمجال المغناطيسي ، ومخرجات الطاقة.

وعلى الرغم من المظهر الودود ، يحذر الخبراء من أن الثقوب الإكليلية للشمس قد تعني هبوب عاصفة شمسية على الأرض يوم السبت. وقال موقع Spaceweather.com: " إن الصورة ربما تعنى أن الشمس تقذف تيارًا ثلاثيًا من الرياح الشمسية باتجاه الأرض."