شاهد أغنية مبادرة "إبدأ" للنهوض بالصناعة المصرية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، افتتاح الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية في مركز المنارة للمؤتمرات، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد.









وينشر اليوم السابع أغنية مصورة لمبادرة ابدأ والتي تهدف النهوض بالصناعة المصرية.

وخلال الملتقى قام مجموعة من شباب مبادرة "ابدأ" بعرض تفصيلي عن المبادرة، حيث أشاروا إلى أن تلك المبادرة وبدعم من الرئيس السيسي تحولت من كونها فكرة من مبادرة لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى أكبر مبادرة لتطوير الصناعة المصرية.

وأضافوا أن هدف مبادرة "ابدأ" الأساسي هو النهوض بالصناعة المصرية، موضحين أن رجال الأعمال المصريين أظهروا ثقتهم في تلك المبادرة.

ولفتوا إلى أن المبادرة قامت بتحديد المحاور التي ستقوم بالعمل عليها وكانت تطوير الصناعة وتعميق المكون المحلي، فضلا عن دعم المصانع القائمة وتقليل الفجوة الاستيرادية، بالإضافة إلى الاهتمام بتنمية قدرات العنصر البشري وتوفير فرص العمل وذلك بالتكامل مع جهود الدولة والمبادرات السابقة.