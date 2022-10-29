سلطنة عمان تعفى جميع المقيمين فى دول الخليج من تأشيرة الدخول

كتب محمد جمال

أعلنت المتحدثة باسم مطارات سلطنة عمان عن صدور تعميم إلى مطارات السلطنة يقضي بالسماح لجميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي بدخول البلاد لجميع المهن التجارية دون تأشيرة مسبقة، وأوضحت المتحدثة أنه يمكن الحصول على التأشيرة في المطارات ودفع رسومها عند الوصول، بحسب صحيفة البيان الإماراتية.

وبحسب موقع "أريبيان بزنس"، جاء في التعميم بناء على التوجيهات التي تلقتها مطارات عمان من المديرية العامة للجوازات والإقامة بخصوص تأشيرة المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأفاد الموقع بأنه يحق لجميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي دخول سلطنة عمان لجميع المهن التجارية.

ولا يشترط القرار أن يأتي المقيمون في دول الخليج من بلد الإقامة للاستفادة من هذه التسهيلات التي تنفذ في أي وقت ومن أي وجهة يصلون منها.

يذكر أن سلطنة عمان أعلنت أيضا عن فتح باب التقدم للتأشيرة لمشجعي كأس العالم ببطاقة هيا للسفر إلى قطر، وستكون تأشيرة كأس العالم صالحة لمدة 60 يوما لدى الحصول عليها من الموقع evisa.rop.gov.om.

وأعلنت شرطة عمان السلطانية الخميس أنها ستفتح عملية تقديم طلبات الحصول على تأشيرة لمشجعي كأس العالم لدخول عمان، ولا تنطبق التأشيرة إلا على حاملي بطاقة هيا Hayya والتي يحصل عليها مشجعو كرة القدم ممن لديهم تذاكر كأس العالم.