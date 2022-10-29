سعر قنطار القطن 3760 جنيها فى رابع مزاد علنى بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

سجل سعر قنطار القطن فى فعاليات رابع مزاد علنى للتداول على محصول القطن بمحافظة الشرقية،3760 جنيه، وذلك يعد أعلى سعر سجله القنطار خلال المزاد.

وقال المهندس على شعبان رئيس منظومة التسويق بالشرقية، إنه تم فتح المزاد بسعر 3440 جنيها، للقنطار، بإجمالى 564 كيسا على 24 حلقة وذلك بحضور أعضاء لجنة متابعة تنفيذ منظومة تداول القطن، وبمشاركة " 14" شركة من العاملين فى مجال تجارة الأقطان.

جدير بالذكر، أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد فى مراكز للتجميع بكل مركز إدارى فى المحافظات حسب المساحات المنزرعة، وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.

وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها، وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة،فيما شهدت حقول محافظة الشرقية، هذا العام إقبالا غير مسبوق على زراعة الذهب الأبيض؛ وذلك بعد نجاح منظومة تسويق القطن الجديدة، التى حققت طفرة هائلة وغير مسبوقة فى أسعار القطن العام الماضى، حيث زادت المساحات المنزرعة 20 ألف فدان عن العام الماضى.

وأكد المهندس "أشرف نصير"مدير عام الزراعة بالشرقية، أن المساحات المنزرعة بالقطن هذا العام تخطت الـ 56 ألف فدان الزراعة، بزيادة قدرها 20 ألف فدان عن العام الماضى ببذور منتقاة من صنف جيزة 94 الذى يتميز بالنمو الثمرى عن الخضرى وغزارة ثماره وملائمته للظروف الجوية ومقاومته للأمراض بالإضافة إلى نضجه مبكرا عن الأصناف الأخرى،هذا علاوة على تحقيقه إنتاجية مرتفعة تتراوح ما بين 9٩ إلى 11 قنطارا / فدان كما أن هذا الصنف مطلوب فى الأسواق العالمية، منوها عن وجود 29 حلقة للتسويق.