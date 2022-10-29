سائحة رومانية تشيد بشواطئ الإسكندرية وما تم من إنجازات في عروس البحر المتوسط

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته محافظة الإسكندرية تحت رعاية وبحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمناسبة ختام الموسم الصيفي لعام 2022.

وثمنت السائحة الرومانية جميع الإنجازات التي تمت بشواطئ الإسكندرية بصفة خاصة من تقديم كامل الدعم بالشواطئ العامة، وكذلك تخصيص شواطئ للمكفوفين وذوي الهمم والجمعيات الأهلية، وهو الأمر الذي تم الإشادة به على المستوى العالمي.

وأشادت ريمونا التي اعتادت دخول الشواطئ العامة بالاسكندرية بجهود المحافظة وتوفير إمكانيات تواكب العصر الحديث باستخدام التحول الرقمي، ووسائل التواصل الاجتماعي للتعريف بمواعيد ونسبة إشغال الشواطئ، وكذلك الاستجابة اللحظية لجميع الشكاوى والاستفسارات الخاصة برواد الشواطئ إلكترونيا والتعامل الحازم معها.