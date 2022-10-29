اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سائحة رومانية تشيد بشواطئ الإسكندرية وما تم من إنجازات في عروس البحر المتوسط

السبت، 29 أكتوبر 2022 01:08 م
سائحة رومانية تشيد بشواطئ الإسكندرية وما تم من إنجازات في عروس البحر المتوسط ريمونا إدوارد سائحة رومانية
الإسكندرية جاكلين منير

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ألقت ريمونا إدوارد سائحة رومانية، كلمة عبرت فيها عن سعادتها بتواجدها في مدينة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط، مشيدة بجميع الإنجازات والمشروعات القومية التي تقيمها الدولة المصرية على أرض الإسكندرية.
 
جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته محافظة الإسكندرية تحت رعاية وبحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمناسبة ختام الموسم الصيفي لعام 2022. 
 
وثمنت السائحة الرومانية جميع الإنجازات التي تمت بشواطئ الإسكندرية بصفة خاصة من تقديم كامل الدعم بالشواطئ العامة، وكذلك تخصيص شواطئ  للمكفوفين وذوي الهمم والجمعيات الأهلية، وهو الأمر الذي تم الإشادة به على المستوى العالمي.
 
وأشادت ريمونا التي اعتادت دخول الشواطئ العامة بالاسكندرية بجهود المحافظة وتوفير إمكانيات تواكب العصر الحديث باستخدام التحول الرقمي، ووسائل التواصل الاجتماعي للتعريف بمواعيد ونسبة إشغال الشواطئ، وكذلك الاستجابة اللحظية لجميع الشكاوى والاستفسارات الخاصة برواد الشواطئ إلكترونيا والتعامل الحازم معها.

 


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