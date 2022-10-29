اليوم السابع
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السبت، 29 أكتوبر 2022 03:40 م
أكرم القصاص
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رئيس هيئة الانتخابات التونسية: التعامل بكل جدية مع المخالفات الانتخابية

السبت، 29 أكتوبر 2022 03:00 م
رئيس هيئة الانتخابات التونسية: التعامل بكل جدية مع المخالفات الانتخابية الانتخابات التونسية
أ ش أ

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أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، ضرورة التعامل بكل جدية مع المخالفات الانتخابية، لضمان إجراء انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب المقررة في 17 ديسمبر المقبل بكل نزاهة وبمنتهى الشفافية.

جاء ذلك خلال دورة تدريبية عقدتها الهيئة، اليوم السبت، لعدد من الضباط بوزارة الداخلية تحت عنوان "الحملة الانتخابية والجرائم الانتخابية"، وذلك في إطار الاستعداد لانطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين خلال الفترة المقبلة.

وشدد "بوعسكر" على الأهمية التي يوليها مجلس الهيئة لضمان حملة انتخابية آمنة ونظيفة، والتعامل بكل جدية مع الجرائم الانتخابية والتنسيق في ذلك مع النيابة العامة، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم دورات تدريبية أخرى خلال الأسبوعين القادمين للجهات الأمنية المختلفة حول الانتخابات التشريعية .

 


رئيس هيئة الانتخابات التونسية

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