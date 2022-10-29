رئيس مياه سوهاج يتفقد مشروعات الإحلال والتجديد بالمدينة بقيمة 19.6 مليون جنيه

سوهاج – عمرو خلف

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، مشروعات الإحلال والتجديد التى تنفذها الشركة خلال العام الحالى 2023/2022، والتى تتمثل فى إحلال وتجديد شبكات انحدار الصرف الصحى والتى تمتد من شارع 16 حتى محطة رفع صرف صحى رقم 3 بشارع التحرير بطول 560 مترا قطر 500 ملى بتكلفة إجمالية تبلغ 7.3 مليون جنيه والتى من المقرر الانتهاء منها فى يناير 2023، وكذلك مشروع إحلال وتجديد محطتى رفع صرف صحي رقم 1 ورقم 5 بسوهاج بقيمة 3 ملايين جنيه وذلك لتوريد وتركيب وحدات رفع وتأهيل أسوار ومباني وأرضيات المحطات على أن يتم الانتهاء من تلك الأعمال فى مارس 2023.

وأشار المهندس رمضان خليل رئيس قطاع المشروعات أنه تم تفقد مشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بقرية الروافع بمركز سوهاج بقيمة ٤ مليون جنيه بتمويل من مؤسسة مصر الخير بالاضافة إلى تفقد مشروع تنفيذ التعديلات المطلوبة لوحدات رفع بوستر الماخذ المشترك بمحطة مياه توسعات سوهاج غرب بقيمة 5.3 مليون جنيه والتى من المقرر الانتهاء منها فى مارس 2033 حيث تشمل الاعمال تعديل وضع وحدات الرفع للوضع الصحيح الافقي بدلا من الوضع الراسى الحالى وتوريد وتركيب محركات افقية بدلا من الرأسية.



رئيس مياه سوهاج أثناء تفقده مشروعات الاحلال والتجديد (1)



رئيس مياه سوهاج أثناء تفقده مشروعات الاحلال والتجديد (2)



رئيس مياه سوهاج أثناء تفقده مشروعات الاحلال والتجديد (3)



رئيس مياه سوهاج أثناء تفقده مشروعات الاحلال والتجديد (4)



رئيس مياه سوهاج أثناء تفقده مشروعات الاحلال والتجديد (5)