رئيس جمعية رجال الأعمال: مكاسب عديدة للمستثمرين من مؤتمر الصناعة الأول

كتب هانى الحوتى

قال المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ، إن ملتقى الصناعة الأول بمناسبة 100 عام بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي حدث مهم، وحققنا فيه كرجال أعمال وصناع وطنيين مكاسب عديدة معنوية وإجرائية، كما يدل على أن الصناعة المصرية خاصرة بقوة ومؤثرة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وأشاد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، بما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي وما أكد عليه المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية بالمؤتمر الصناعي من تمكين وتوطين الصناعة الوطنية وتفضيل المنتج المحلي ليحل محل الاستيراد بجانب الحديث عن أهمية الصناعة في توفير فرص العمل ومساهمتها في الدخل القومي أيضا التطرق إلى التحديات التي واجهتها الصناعة خلال الفترة الأخيرة، والفرص القائمة بكل شفافية ووضوح، حيث كانت السمة المميزة في لقاءات رئيس الجمهورية برجال الأعمال وفي المؤتمر الاقتصادي وأيضا في مؤتمر الصناعة.

قال عيسي: "نحن كرجال أعمال وصناعة نشكر هذه الخطوات الجادة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بقطاع الصناعة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص بجانب القرارات التي أعلنت خلال المؤتمر الاقتصادي والأسبوع الماضي والمتعلقة بالبنك المركزي وأيضا حزمة القرارات الاجتماعية لمواجهة التضخم والغلاء".

ووصف رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، القرارات الأخيرة بالشجاعة من البنك المركزي وغير المتوقعة لخلق سعر صرف مرن ورفع أسعار الفائدة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل وبإلغاءه استخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد تدريجياً حتى اتمام الالغاء الكامل لها في ديسمبر 2022، حيث يعد ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط.

وقال إن رجال الأعمال متفهمين لخطورة الأزمة الاقتصادية العالمية وأن هذه تطبيق هذه الحلول والإجراءات للخروج منها يستغرق وقت للوفاء بمتطلبات الاقتصاد والصناعة وعلاج التشوهات الفترة الأخيرة المتسببة في مشاكل في تعطيل الإنتاج، وخاصة المتعلقة بدخول الخامات ومستلزمات الإنتاج.

أضاف رئيس جمعية رجال الأعمال: «نؤمن بأننا فى الطريق الصحيح وفي قارب واحد، كما أن القطاع الخاص سيقوم بدوره في الحماية الاجتماعية وإقرار علاوة الحكومة 300 جنيه لمواجهة غلاء المعيشة.

وأكد عيسي، أن هناك توافق بين رجال الأعمال لمراعاة العاملين بالمصانع والشركات في كل قطاع وإعادة النظر في الحد الأدنى لمساعدة الأيادي العاملة لانهم شريك أساسي في الإنتاج ونجاح العملية الإنتاجية والتصدير.

ولفت إلى استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لطلب رئيس اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين بتسهيل إجراءات الاستثمار المباشر بإصدار الرخصة الذهبية لجميع المشروعات خلال 3 شهور وإعداد قائمة بمشروعات جاهزة للبدء وتوفير التمويل.

أشاد رئيس جمعية رجال الأعمال بمبادرة ابدأ لأهميتها للصناعات التصديرية وإحلال المنتج المصري محل الاستيراد، بالإضافة إلى مشاركة كل الطوائف الصناعية في المبادرة من شباب ورواد الأعمال ورجال الأعمال وقداما المصنعين، كما تتضمن مشروعات قومية عملاقة في الصناعات التحويلية والمغذية للصناعات الكبرى.

وثمن علي عيسى توجيه الرئيس الحديث لتواجد القطاع المصرفي بجانب الصناعة و،ن الدولة ترحب بمشاركة رجال الأعمال وأنها مستعدة في الدخول في شراكة في المشروعات العملاقة لضمان استدامة سلاسل الانتاج محليا، مشيراً إلى هذه الخطوات سيكون لها أثر إيجابي وجميعها مكاسب للقطاع الخاص خاصةً وأن الرئيس السيسي أعطي توجيهاته بالعمل على تنفيذها.