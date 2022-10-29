رئيس جامعة المنوفية يرأس اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لوظيفة عميد كلية الطب

المنوفية - محمد فتحى

انعقدت اليوم اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة عميد كلية الطب بجامعة المنوفية والتى يرأسها الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، وتضم فى عضويتها الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية السابق ورئيس جامعة المنصورة الجديدة، الدكتور محمد عبد الوهاب جامعة المنصورة، الدكتور أحمد نور الدين جامعة القاهرة، الدكتور سعيد شلبى نائب رئيس جامعة المنوفية للدراسات العليا والبحوث وعميد الطب الأسبق.

وتقدم لشغل وظيفة عميد كلية الطب كل من: الدكتور محمود قورة أستاذ بقسم الباطنة العامة وعميد الكلية الحالى، الدكتور ناصر عبد البارى أستاذ بقسم علاج الأورام والطب النووى، الدكتور محمد النعمانى أستاذ ورئيس قسم القلب والأوعية الدموية، الدكتور طاهر عبد الستار وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتور هشام المزار أستاذ بقسم طب العيون وجراحتها، الدكتور أيمن اللحلح أستاذ ورئيس قسم الامراض المتوطنة، الدكتور علاء السيسي أستاذ جراحة الأورام بقسم الجراحة العامة، الدكتورة رنا الهلباوي أستاذ بقسم الأمراض الصدرية، الدكتور محمد الصاوى أستاذ بقسم جراحة العظام والمدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، الدكتور أحمد عبدالمنعم أستاذ ورئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة، الدكتور حسام النعمانى أستاذ ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، الدكتور عصام البحيرى أستاذ بقسم الأنف والأذن والحنجرة، الدكتور محمد عبدالواحد أستاذ ورئيس قسم الأمراض الجلدية والتناسلية.

وقبل إجراء المقابلات التقى الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة بالمرشحين، متمنيا التوفيق للجميع لصالح خدمة الكلية والمستشفيات الجامعية التى تعد من القطاعات الهامة بالجامعة.