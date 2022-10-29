وأكد ميقاتي - في تصريح له اليوم- أن لبنان مقبل على مرحلة جديدة عنوانها الأبرز أن لا تحدي لأحد ولن تقف الحكومة بوجه أي أمر يخدم لبنان وأهله، موضحا أن لبنان ينتظر في الفترة المقبلة موسما شتويا واعدا.



وأضاف ميقاتي أنه لا شيء سيجعل اللبنانيين ييأسون من النهوض من جديد، معتبرا أن السياسة ليست فقط مواقف وتحركات، بل توفير الفرص الجيدة للإنتاج.



وأوضح أن هناك ثلاثة قطاعات أساسية للإنتاج وهي الصناعة والزراعة والسياحة، معتبرا أنها لا تحتاج إلى أموال من الدولة بل إلى بيئة جيدة للاستثمار وللعمل على احتضان المستثمر وتشجيعه على العمل.