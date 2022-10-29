ختام الملتقى العلمى للتغيرات المناخية وعلاقتها بالرياضة في جامعة الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

اختتمت كلية التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية، اليوم، الملتقى العلمي للتغيرات المناخية وعلاقتها بالرياضة تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوه – رئيس جامعة الإسكندرية ، كما أقيم على هامش الملتقى ماراثون رياضي على البحر ( جري وسباق دراجات) يوم الجمعة 28/10 والذي ضم أكثر من 1500 طالب وطالبة من مختلف الكليات وقد كان ذلك بتنظيم كلية التربية الرياضية أبوقير بالتعاون مع كلية العلوم .

وقالت الدكتورة أمانى عبد الحميد عميد كلية العلوم جامعة الإسكندرية، إن هذا التعاون فتح مجالات وأفاق جديده لمزيد من المشاركات المستقبلية بين الكليتين، كما أشارت سيادتها أن فكرة الملتقى كانت وليدة إدارة كلية التربية الرياضية ابوقير ونتج عنها تعاون مثمر وسيستمر في مجالات متعدده .

وأشاد محمد بلال عميد كلية التربية الرياضية بنين بجامعة الإسكندرية، بالتشاركية الفعالة بين الكليتين منذ بداية طرح الفكرة حتى ولدت وخرجت للنور وقد برزت الفكرة في العلاقة بين المناخ والرياضة في ظل توجه الدولة المصرية لهذا الموضوع وإقتراب مؤتمر المناخ الذي سيتم إنعقادة الشهر المقبل في شرم الشيخ .

وأعلن عن بداية تعاون بين كلية التربية الرياضية وكلية العلوم في مجال "الغوص" حيث سيتم عمل التدريب الميداني بكلية العلوم.

واختتم الملتقى بالتوصيات وهي :

- تشجيع تحول المجتمعات الجامعية إلى جامعات خضراء والقيام بدورها كمنارة علمية لتحفيز المجتمع للتحول الاخضر ومكافحة التغيرات المناخية .

- حملات توعية مشتركة بين الطلاب للحد من استخدام وسائل النقل التقليدية من والى المدن الجديدة والتوسع فى استخدام وسائل النقل الحديثة الكهربائية والصديقة للبيئة .

- العمل داخل الكليات على قلة استخدام المكاتبات الورقية واستبدالها بالرسائل الالكترونية .

- استخدام الطاقة النظيفة داخل منشأت الجامعة .

- العمل على فصل المخلفات من المنبع والعمل على الاستفادة منها .

- العمل على توفير استخدام المياه هذا بجانب التوسع فى المسطحات الخضراء داخل الحرم الجامعى .

- أنشاء برنامج أكاديمى مشترك بين كلية العلوم وكلية التربية الرياضية للبنين تخدم البيئة .

- إقامة ورش عمل توعوية مشتركة بين طلاب الكليتين .

- ربط العلوم بالرياضة فى المجالات المختلفة مثل الملابس الرياضية وأنظمة التغذية الرياضية وغيرها .