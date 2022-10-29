"حياة كريمة" تهدي قرى أبومناع غرب شبكات كهرباء وغاز طبيعي بقنا

قنا صابر سعيد

تنفذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قرى أبومناع غرب، بمركز دشنا، شمالي محافظة قنا، خطة مكثفة لرفع مستوى الخدمات بكافة أنواعها، خاصة في مجال تطوير البنية الأساسية لشبكات الكهرباء وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وقال حمادة صلاح جيلاني، رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروي أبومناع غرب، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تعمل على حفر وتركيب خطوط الغاز الطبيعي لعدد من قرى الوحدة المحلية، مثل الفاوية والجحاريد وابومناع قبلي، وفق توجيهات القيادة السياسية، ومتابعة اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وأشرف أنور، رئيس المدينة.

وأوضح جيلاني، أن الهدف هو تحويل كل المنازل في القرى المستهدفة، لاستخدام الغاز الطبيعي بدلاً من أسطوانات البوتاجاز، وذلك بديلاً عن أعباء استخدام وتداول اسطوانات البوتاجاز، مما يعكس فكر وتوجهات القيادة السياسية في كيفية التطوير والعمل بشكل يعمل على تحسين الخدمات والارتقاء بمستوى المعيشة.

وتابع جيلاني، أنه يتم الآن العمل على حفر وتغيير كابلات الكهرباء الهوائية، إلى كابلات أرضية، عقب الاجتماع التنسيقي مع الهيئة الهندسية، وشركة الكهرباء، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة المصرية للاتصالات والتنسيق مع هيئة الطرق، وعمل محضر انضمامى والحفر لتوصيل كابلات الكهرباء، تزامناً مع حفر الوصلات المنزلية الخاصة بالصرف الصحي في القرية.

وأشار رئيس الوحدة المحلية، إلى أنه تم توفير قرابة 25 كيلومترا من الكابلات الكهربائية بأطوال مختلفة، والتي ستدعم وتوفر الكهرباء للمواطنين فى القرى والنائية والأكثر احتياجًا، كما ستعمل على تقوية الشبكات الضعيفة الموجودة بالفعل.

وأكد جيلاني، على أن المبادرة عملت على رفع مستوى الخدمات بكافة أنواعها فى القرى المستهدفة، والتى شملت خدمات البنية الأساسية مثل شبكات الكهرباء والطرق والغاز الطبيعى ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى، إضافة إلى عدد من الخدمات الاجتماعية والرياضية مثل إنشاء وتطوير مراكز الشباب والمكتبات وقصور الثقافة.