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حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء وحدة تضامن اجتماعى لخدمة سيدات قرى شرق النيل

السبت، 29 أكتوبر 2022 08:00 ص
حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء وحدة تضامن اجتماعى لخدمة سيدات قرى شرق النيل حياة كريمة - أرشيفية
بنى سويف- هانى فتحى

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تشهد قرية جبل النور التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بمحافظة بنى سويف والتى تشمل مركزى ببا وناصر.

 

وقال مدحت صلاح رئيس مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف لـ"اليوم السابع"، إنه يجرى العمل فى مشروع إنشاء وحدة التضامن بقرية جبل النور "إنشاء جديد" والتى يتم إنشاؤها، ضمن 6 مشروعات فى قظاع التضامن الاجتماعي.

 

وأضاف مدحت صلاح أن المشروع بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للأهالى،وتشمل إجراء الأبحاث الاجتماعية، صرف معاشات برنامج تكافل وكرامة، ومشروعات الأسر المنتجة،وتأهيل، والإرشاد الاجتماعى والنشاط الأهلى وغيرها من الخدمات الضمانية.


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