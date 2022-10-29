اليوم السابع
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"حياة كريمة" بالأقصر تواصل العمل فى إحلال وتجديد مركز شباب النمسا بإسنا

السبت، 29 أكتوبر 2022 06:00 ص
"حياة كريمة" بالأقصر تواصل العمل فى إحلال وتجديد مركز شباب النمسا بإسنا إحلال وتجديد مركز شباب النمسا بمدينة إسنا
الأقصر – أحمد مرعى

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تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناءً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها، وتحت إشراف اللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا.

وفى هذا الصدد قام المهندس محمد عشرى رئيس مجلس قروى النمسا، بمتابعة استمرار العمل فى إحلال وتجديد مركز شباب النمسا ضمن مبادرة حياةكريمة، وذلك بتنفيذ مكتب النيل للإنشاء والتعمير بمعرفة المهندس رومانى جرجس مقاول رئيسى، والمهندس المنفذ أحمد مختار مدير المشروع.

وقال رئيس مجلس قروى النمسا، لـ"اليوم السابع"، إنه يتكون مركز شباب النمسا من طابقين الأرضى والأول علوى، حيث أن الأرضى يتكون من صالة جيم ( العاب رياضية) وإدارة وحضانة، والأول علوى يتكون من صالة تنس طاولة وبلياردو وصالتين أنشطة ومكتبة، كما يوجد ملعب خماسى مطابق للأبعاد والمواصفات الرياضية بالنجيل الصناعى، وجارى متابعة المشروعات الجارى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة.

فيما قام المهندس محمد عشرى رئيس مجلس قروى النمسا، بمتابعة استمرار أعمال النظافة على الطريق الغربى السريع بداية من القرية حتى نهاية الوحدة المحلية بالمساوية، حيث تم رفع جميع الإشغالات وتم رفع الصناديق وجارى إستمرار العمل يوميا بالوحدة المحلية بالنمسا.

فيما قال المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إنه بالعمل الجاد فى المشروعات بصورة يومية، بدأت ملامح تلك المشروعات تظهر على الأرض، وذلك نظرًا لقيام كافة جهات التنفيذ بالعمل والتنسيق فيما بينها لنهو الأعمال وعدم حدوث تعارض فيما بينها، ويتم ذلك بمتابعة مباشرة من المحافظة والأجهزة المعاونة لها وعقد الاجتماعات التنسيقية الأسبوعية بين جهات الإشراف والتنفيذ والوحدات المحلية ورؤساء المدن، بهدف الوصول لحل كافة المعوقات بشكل فورى وعاجل وإعداد التقارير اللازمة للمتابعة من قبل كافة أجهزة الدولة على كافة المستويات المركزية والمحلية.

 

إحلال وتجديد مركز شباب النمسا بمدينة إسنا
إحلال وتجديد مركز شباب النمسا بمدينة إسنا

 

العمل فى إحلال وتجديد مركز شباب النمسا بمدينة إسنا
العمل فى إحلال وتجديد مركز شباب النمسا بمدينة إسنا

 

العمل فى إحلال وتجديد مركز شباب النمسا
العمل فى إحلال وتجديد مركز شباب النمسا

 

تواصل العمل فى إحلال وتجديد مركز شباب النمسا
تواصل العمل فى إحلال وتجديد مركز شباب النمسا

 

جانب من العمل فى إحلال وتجديد مركز شباب النمسا
جانب من العمل فى إحلال وتجديد مركز شباب النمسا

 

 

 

 


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