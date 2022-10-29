حبس المتهمين باختطاف طفل العامرية.. ويعترفون: طلبنا فدية من والده بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قررت نيابة العامرية اول بالإسكندرية، حبس 4 عاطلين 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بخطف طفل والاتصال بوالده وطلب مبلغ مالي منه مقابل إطلاق سراحة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة .

بداية الواقعة عندما تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد بورود بلاغ من والد طفل، بقيام أحد الاشخاص المجهولين بالاتصال هاتفى له من الهاتف المحمول الخاص بنجله 15 سنه، اخبره بخطف الطفل المذكور وطلب منه مبلغ مالى كفدية نظير إطلاق سراحه.

كشفت التحريات صحة البلاغ علي الفور تم تشكيل فريق بحث، وبإستخدام التقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن مرتكبى الواقعة وهم 4 عاطلين، لإثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظتى "الإسكندرية والبحيرة"، حيث قاموا بإستدراج المجنى عليه إلى شقة سكنية مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة الدخيلة بإستخدام سيارة وتكبيله وإحتجازه والإتصال من هاتفه المحمول بالمبلغ وطلب الفدية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الشقة المشار إليها وتم تحرير المختطف والقي القبض المتهمين وبحوزتهم الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه والسيارة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات.