جولات لمسئولى الإسكان يتفقدون فيها مشروعات العاشر وبدر وحدائق العاصمة

كتب أحمد حسن

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هناك تكليفات لقيادات ومسئولى الوزارة، بالقيام بجولات تفقدية بمواقع المشروعات التى يتم تنفيذها، وذلك بهدف متابعة الموقف التنفيذى، ودفع العمل بهذه المشروعات، وتذليل أى عقبات، وحل أى مشكلات تطرأ.

وأوضح الوزير أنه فى هذا الإطار، قام مسئولو الوزارة بجولة فى عدد من مشروعات مدن: العاشر من رمضان وبدر وحدائق العاصمة، مشيرا إلى أهمية المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" والتى تحظى بمتابعة مستمرة من مسئولى الوزارة، بهدف الالتزام بمواعيد تنفيذ الوحدات، وكذا جودة التنفيذ، وتوافر الخدمات المختلفة للمستفيدين من هذه الوحدات، كما تتم متابعة موقف مشروعات المرافق المختلفة.

وقام المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، بجولة تفقدية بمدينة العاشر من رمضان، يرافقهما المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز، حرصاً من الهيئة على إنجاز خُطة الدولة الشاملة والعمل على قدمٍ وساق للانتهاء من تنفيذ المشروعات القومية في التوقيتات المحددة.

وتفقد مسئولو الوزارة مشروع تنفيذ 52 عمارة إسكان لمحدودى الدخل، ضمن المرحلة الرابعة بشرق حي الأندلس بمساحة (٧٥م٢) للوحدة، كما تفقدوا المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، إسكان متوسط، بمساحات (١٢٠،١١٠،١٠٠) م٢ للوحدة بقيمة إجمالية للمشروع 267 مليون جنيه.

كما ‏قام المسئولون بجولة تفقدية بمدينة حدائق العاصمة، يرافقهم المهندس عادل عبدالعزيز، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة ومسئولو الجهاز، حيث تم تفقد موقع تنفيذ الوحدات السكنية لـ ٢٠٠ عمارة تضم ٤٨٠٠ وحدة سكنية وأعمال تنسيق الموقع والزراعة والتى سيتم تسليمها لحاجزيها قريباً، كما تفقدوا نموذجا لوحدة سكنية تم تأثيثها بمساحة ٩٠ مترا وذلك بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين.

وأشاد نائب رئيس الهيئة بجودة التشطيبات وحجم الجهد المبذول فى المدينة، مؤكداً ضرورة مواصلة تلك الجهود للانتهاء من المشروعات الجارية بالمدينة حتى يتسنى استكمال تسليم الوحدات المتبقية من المشروع للمواطنين المخصص لهم تلك الوحدات.

كما اجتمع المهندس عبدالمطلب ممدوح، مع مسئولي الشركات المنفذة للمشروعات الخدمية بالمدينة، مشدداً على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات الخدمية والتنموية.

وفي ذات السياق، قام مسئولو الوزارة، بجولة تفقدية بمدينة بدر، يرافقهم المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر ومسئولو الجهاز، حيث تفقدوا مشروع محطة رفع المياه رقم 4 وخط المياه الناقل قطر 1600مم بتكلفة استثمارية ٥٣٠ مليون جنيه، وذلك لإمداد المدينة بما تحتاجه من المياه نظراً لزيادة معدلات التنمية وأعداد المقيمين بالمدينة وتغذية المناطق الجديدة.

وأوضح المهندس عمار مندور، أن المحطة تتكون من ٦ طلمبات قدرة الطلمبة الواحدة ٥٢٠ لتر/ثانية، وخزانين أرضى سعة الخزان الواحد 10 آلاف م3 ومبنى لعنبر الطلمبات ومولد وخزان وقود ومبان للورشة والمخزن ومبانٍ إدارية وعنبر الكلور ومبنى المسجد وبركة للفائض وتوفر المحطة 180 ألف م3 من المياه / يوم، بجانب تنفيذ خط طرد بطول 6.5 كم بقطر ١٦٠٠مم.