جهاز شئون البيئة بالشرقية يشن 19 حملة لفحص عوادم السيارات ويضبط 64 سيارة مخالفة

أكد الدكتور مجدى الحصرى مدير عام فرع جهاز شؤون البيئة الإقليمى بالشرقية والإسماعيلية، على شن 19 حملة مرورية مفاجئة لفحص عوادم السيارات بمركز الزقازيق، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وشرطة البيئة والمسطحات، تم خلالها فحص عادم عدد 775 سيارة تعمل بالبنزين والسولار، تبين مخالفة 64 سيارة للحدود المسموح بها فى قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السيارات المخالفة.

كما تم المرور على عدد 22 مسبكا، وعدد 66 فاخورة كما تم المرور على عدد 375 مكمورة فحم نباتى وعدد 36 مصنع طوب وتبين توقف جميع الأنشطة عن العمل بالإضافة للمرور على عدد 24 مصنع بمدينة العاشر من رمضان وذلك للتأكد من مطابقة تلك المصانع بتطبيق معايير واشتراطات قانون البيئة.

ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور محافظ الشرقية بحظر حرق المخلفات الزراعية نهائياً ومواجهة نوبات تلوث الهواء وحظر تشغيل المكامير والمسابك والفواخير ومصانع الطوب الطفلى والمصانع غير المرخصة وتشديد الرقابة على المقالب العمومية وعوادم السيارات.