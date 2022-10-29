جلسات الدوار وحملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي بقرى حياة كريمة بكفر الشيخ..صور

كفر الشيخ محمد سليمان

شهدت قرى خليج قبلي والجزيرة الخضراء، و خليج بحري، بمركز مطوبس، ضمن قرى حياة كريمة، جلسات الدوار بمشاركة مديرية الأوقاف، إضافة لتنظيم قافلة طبية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، برعاية الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ.

وقالت شاكر: استهدفت الجلسات السيدات بالقرى، وتضمن النقاش داخل الجلسات موضوعات القضية السكانية، والصحة الإنجابية، وأهمية المباعدة بين الأبناء والتربية السليمة للأبناء، ويأتي ذلك في إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، حيث يعمل المجلس القومي للمرأة على محورين أساسيين، هما التمكين الاقتصادى للمرأة، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمى، مؤكدة أن برنامج الجلسات التوعوية "جلسات الدوار"، يستهدف توعية 10 ملايين مواطن بقضايا تنمية الأسرة.

وأكدت شاكر، أن فرع المجلس نظم قافلة للكشف المبكر لسرطان الثدي، بقرية عزب الغرب مركز مطوبس على هامش أمسيات الأسرة المصرية التى ينفذها التعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة ، بالمحافظات التي تشملها محافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ،"واستهدفت 565 من السيدات والرجال والاطفال، بالتعاون مع وزارة الثقافة.