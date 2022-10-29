اليوم السابع
Ads
السبت، 29 أكتوبر 2022 08:19 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

جامعة عين شمس تستضيف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية اليوم ضمن الموسم الثقافى

السبت، 29 أكتوبر 2022 08:00 ص
جامعة عين شمس تستضيف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية اليوم ضمن الموسم الثقافى جامعة عين شمس - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى إطار احتفالات جامعة عين شمس بالمولد النبوى الشريف ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقطاع شئون التعليم والطلاب ندوة بعنوان " مولد الرسول .. دروس وعبر"، وذلك اليوم السبت المقبل 29 أكتوبر الجارى .
 
 
يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الأستاذة الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وتنسيق  الدكتورة جيهان رجب أستاذ التسويق بكلية التجارة ومستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة 
المجتمع وتنمية البيئة ، وإشراف سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و ريهام العطيفي القائم بعمل أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.
 
 وينظم الفاعلية طلابى إتحاد طلاب الجامعة و أسرة من أجل مصر المركزية بقيادة رائد الأسرة الدكتور حاتم ربيع ، وذلك بقاعة الإحتفالات الكبرى بكلية الصيدلة . 
 
تستضيف الندوة التى تأتى فى إطار الموسم الثقافي للجامعة فضيلة الشيخ الدكتور عمرو الوردانى أمين الفتوى ورئيس وحدة الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء المصرية و محمود خليف المنشد الديني ، بمشاركة كورال هارموني عربي ( كورال جامعة عين شمس) بفقرة للإنشاد الدينى وذلك بقيادة المايسترو محمود وحيد .
 
 
 

جامعه عين شمس

عين شمس

دار الإفتاء

امين الفتوى

المولد النبوى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة