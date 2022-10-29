تمنح خصومات على السلع.. مزايا وقواعد مبادرة "أنا المعلم" (إنفوجراف)

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مبادرة ومشروع "أنا المعلم" و"سند المعلم" ويتم تفعيلها بداية من الشهر المقبل، نرصد فى التقرير التالى خطواته ومميزاته والخدمات التى يحصل عليها أعضاء هيئة التدريس.



مزايا وقواعد مبادرة أنا المعلم

ـ منصة "أنا المعلم" هو برنامج تطلقه الوزارة لتمييز كل المعلمين.

ـ يشارك فيه شبكة من تجار مصر.

ـ يتم تمويل مرحلته الأولى من البنك المركزي.

ـ البرنامج يوفر للمعلمين الوصول إلى سوق يضم المئات من العلامات التجارية.

ـ مشروع أنا المعلم يمنح أعضاء هيئة التدريس خصومات مميزة على السلع.

ـ يمنح البرنامج للمعلمين كوبونات بقيمة مالية وفق مؤشرات أداء محددة مسبقًا.

ـ يمكن للمعلمين باستخدام الكوبونات شراء السلع والخدمات من العلامات التجارية المفضلة لديهم.

ـ يرتبط مشروع أن المعلم بمؤشرات الأداء التربوي للمعلمين.

ـ ترتبط مؤشرات الأداء التربوى بخطة تطوير التعليم والتي سيتم تعميمها على جميع المعلمين متضمنة عناصر متعددة من بينها: التنمية المهنية المستدامة، وإسهامات المعلم في برامج التطوير، ومستويات الأداء للطلاب وتحقيق مستهدفات الجودة.

ـ يهدف المشروع إلى تأكيد أهمية دور المعلمين في المجتمع وبناء الثقة في توجه الدولة نحو الاهتمام بالمعلمين، وتحقيق تمييز خاص للمعلمين لترسيخ قيمة المعلم في المجتمع، فضلًا عن تأكيد دعم الوزارة للمعلمين المتميزين.