تفاصيل نتائج بطولة الحافز الرياضى لمنطقة الإسكندرية الأزهرية

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت منطقة الإسكندرية الأزهرية بطولة الحافز الرياضى للعام الدراسي 2022/ 2023، برعاية الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية، وعلاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، وأنهى توجيه التربية الرياضية فاعليات بطولة اختراق الضاحية (المارثون)، للمعاهد الثانوية المدرجة ضمن بطولات الحافز الرياضي.

وتمت الفعاليات بالتعاون مع معلمي التربية الرياضية للمرحلة الثانوية و موجهي الإدارات التعليمية وحصد المركز الأول الطالب معاذ عاشور معهد المدينة المنورة، والمركز الثاني الطالب عبد الله محمد مصطفى معهد الورديان، والمركز الثالث الطالب معاذ سامي معهد برج العرب النموذجي، والمركز الرابع الطالب كريم جمال معهد ابو العزائم، والمركز الخامس الطالب محمد سيد محمود معهد ابو العيون، والمركز السادس الطالب أحمد أشرف جابر معهد محمد رجب.