تعرف على جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن تحقيق:

فى مجال الأمن العام استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية")، أسفرت عن ضبط (105) متهم، وبحوزتهم (23 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 43 قطعة سلاح أبيض).

• ضبط (56) قضية إتجار بالمواد المخدرة.

• تنفيذ (6242) حكم قضائى متنوع.

• ضبط (593) قضية متنوعة.



فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن ضبط (776) عنصر إجرامى بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة - الغربية – الدقهلية – السويس – الشرقية – القليوبية – قنا – كفر الشيخ – جنوب سيناء – المنيا – بورسعيد – المنوفية – سوهاج الأقصر – الإسكندرية – دمياط – البحر الأحمر – الإسماعيلية – البحيرة – مطروح – الوادى الجديد – الفيوم – أسوان) ، وبحوزتهم (343 قطعة سلاح نارى - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة)، وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (قتل - سرقة – سلاح - مخدرات).

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة . تم ضبط (1120) قطعة سلاح نارى أبرزها (102 بندقية آلية – رشاش– 143 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 64 مسدس – 810 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 170 خزينة).

• ضبط (3) ورش لتصنيع الأسلحة النارية : ضبط بداخلها (3 مسدس – 15 فرد محلى – 2 بندقية غير مششخنة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - أدوات وأجزاء التصنيع).

• ضبط (1679) قطعة سلاح أبيض.



فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة .ضبط (5) تشكيلات عصابية ضموا (14) متهم إعترفوا بإرتكاب (57) حادث سرقة متنوع.

.ضبط (82) قضية أحداث.

.ضبط (7256) قضية مرافق عامة.

.إعادة (3) سيارات مُبلغ بسرقتها.

.كشف غموض (81) حادث متنوع ، أبرزهم (حريق عمد – قتل – سرقة بالإكراه – إنتحال صفة) ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (120) متهم.



فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (572433) حكم قضائى ، وذلك على النحو التالى:

• (2422) حكم جناية .

• (202028) حكم حبس.

• (286200) حكم غرامة.

• (81783) مخالفة.

فى مجال الأمن الإقتصادى ​•القضايا التموينية: •ضبط (38) قضية إسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (2353 إسطوانة بوتاجاز، تقدر قيمة الغاز المدعم 317655 جنيه).

•ضبط (22) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (446658 لتر ).

•ضبط (1167) قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت (3539٫884) طن عينى ومستندى ، أبرزها ضبط (348) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات بلغت (1812,002 طن - 1160887 عبوة غذائية متنوعة – 131994 قطعة) ، وكذا ضبط (108) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت (38٫713 طن "سكر" – 2180 عبوة "زيت طعام").

•ضبط (5014) قضية مخالفات المخابز بمضبوطات بلغت (121,350 طن دقيق بلدى "مستندى" – 17,750 طن دقيق بلدى "عينى" – 645 بطاقة تموينية "عينى" – 3200 رغيف بلدى مدعم "عينى" – 2 ماكينة صرف خبز مدعم "عينى").

•ضبط (109) قضية فى مجال التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب، بمضبوطات بلغت ( 1219,194 طن أرز شعير).

•ضبط (4) قضايا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (72,350 طن دقيق أبيض "عينى" – 21,456 طن "سكر – نشا – عسل – مشروبات سريعة التحضير").

•ضبط (75) قضية إستيلاء على السلع المدعومة ، بمضبوطات أبرزها ( 68,298 طن "سكر، مكرونة، زيت، أسمدة" مدعمة - 24,944 طن دقيق بلدى "عينى" – 1340 عبوة "زيت تموينى").

•ضبط (6) قضايا فى مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء بمضبوطات بلغت (123 طن "أسمنت" – 25 طن "حديد تسليح").

•ضبط (2562) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت (134,250 طن دقيق أبيض "عينى" – 369,291 طن سلع غذائية متنوعة – 69,215 عبوة – 4000 لتر زيت سيارات – 38880 قطعة).

•ضبط (236) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر.. بمضبوطات بلغت (111207 عبوة "سجائر").



قضايا التيار الكهربائى: •ضبط (84156) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (65,534,176) مليون جنيه.



قضايا التهرب الضريبى:- •ضبط (2604) قضية فى مجال التهرب الضريبى: (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين) بمبالغ مالية بلغت (2,938,159٫016) مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (3,420,195) مليون جنيه.



قضايا الأموال العامة: •ضبط (51) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة.. بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (151,807,223 مليون جنيه).. أبرزها:-

.ضبط 23 قضية فى مجال الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة (عملات "محلية – أجنبية") بما يعادل (28,862,223 مليون جنيه).



قضايا النقل والمواصلات: •ضبط (1877) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة).

•ضبط تشكيل عصابى ، ضم (2) متهم لإرتكابهما واقعة "مخدرات" .



قضايا المصنفات: •ضبط (335) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالى: (200) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت (11660) قطعة أبرزها (أجهزة حاسب آلى – هواتف محمولة ، عبوات أقراص وكريم وأظرف لمنتجات دوائية مجهولة المصدر ، جهاز "لاب توب" ، مبلغ مالى) ، وكذا ضبط (135) قضية فى مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت (852150) تمثلت فى (مطبوعات تجارية "كروت – ملصقات – علب كرتونية" خاصة بالعديد من منتجات الملابس الجاهزة والأدوية ومستحضرات التجميل دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).



قضايا البيئة والمسطحات المائية: ضبط (714) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وكذا ضبط (1749) قضية فى مجال (حماية البيئة ونهر النيل من التلوث )، و (979) قضية فى مجال (حماية منافع الرى والصرف) ، و (177) قضية فى مجال (حماية الأراضى والثروة الزراعية)، و(107) قضية فى مجال (حماية الملاحة الداخلية)، وتأمين (1024) لنش سياحى.



فى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط عدد (2275) قضية إتجار بالمواد المخدرة بإجمالى (2537) متهم.

•كمية من مخدر البانجو ، وزنت (1397,392 كيلو جرام).

•كمية من مخدر الحشيش المخدر ، وزنت (593,284 كيلو جرام).

•كمية من مخدر الهيروين ، وزنت (137,71 كيلو جرام).

•كمية من مخدر الإستروكس ، وزنت (69,867 كيلو جرام).

•كمية من مخدر الآيس "الشابو" ، وزنت (36,961 كيلو جرام).

•كمية من مخدر الفودو وزنت (1٫301 كيلو جرام).

•كمية من مخدر الأفيون وزنت (853 جرام).

•كمية من مخدر الكوكايين وزنت (250 جرام).

•كمية من بذور القنب "البانجو" وزنت (250 جرام).

•عدد (45607 قرص مؤثر مخدر).

•عدد (13852 قرص ترامادول مخدر).

•ضبط (2) قضية غسل أموال بلغ الإجمالى قرابة (37٫000٫000) مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة.

•ضبط (7) مراكز غير مرخصين لعلاج الإدمان، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (95 مليون جنيه).



فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط (115) قضية بإجمالى (132) متهم بمضبوطات بلغت

(10 طن و 879 كيلو جرام).



فى مجال ضبط المخالفات المرورية

.ضبط (641071) مخالفة مرورية متنوعة.

.ضبط (228688) مخالفة تجاوز السرعات المقررة.

فى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية:

تم رفع (354 سيارة – 58 دراجة نارية).

فى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية

تم ضبط (7210) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة".

كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن الآتى:-

•المرور على 140 مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة ل877)من سائقى حافلات المدارس، وسلبية جميع العينات.

•فحص (781) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية ، وتبين عدم مطابقة 22 مركبة لشروط الصلاحية الفنية.

•إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (3519) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (183) سائق منهم.

كما أسفرت جهود رصد مخالفات قائدى المركبات بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية "الفلاشر" أو الصوتية "السارينة" الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو إستعمالها إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية عن ضبط الآتى:

•فى مجال الحملات المرورية وضبط المركبات المخالفة : تم ضبط عدد (775) مخالفة أجهزة صوتية ، ضبط عدد (1146) مخالفة الأجهزة الضوئية، ضبط (2666) مخالفة زجاج ملون بدون تصريح، ضبط عدد (2860) مخالفة ملصقات.

•ضبط عدد (31) محل لبيع الأجهزة "الصوتية والضوئية"، ضبط عدد (98) أجهزة صوتية ضبط عدد (212) أجهزة ضوئية ، ضبط عدد (221) ملصقات مخالفة.



فى مجال أمن الموانئ ضبط (28) قضية تهريب (بضائع - مستحضرات تجميل - مكملات غذائية) ، وكذا (58) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية - جنحة مرورية).



فى مجال الأمن السياحى ضبط (2779) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (مخالفات شركات سياحية – حيازة آثار – حفر وتنقيب عن آثار).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.