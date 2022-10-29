تعرف على أسعار الأسماك بأسواق دمياط اليوم.. صور

دمياط - فريق المحافظات

تشهد أسواق بيع الأسماك بدمياط إقبالا علي الشراء مع مطلع الأسبوع، حيث يقبل أبناء محافظة دمياط علي شراء الأسماك بمختلف أنواعها وأحجامها.

"اليوم السابع" يرصد أسعار الأسماك بالأسواق اليوم السبت علي النحو التالي :

يسجل سعر البوري للكيلو جرام 40 :60جنيها، الطوبار 50 جنيها، البلطي من 35 :40 جنيها، أسماك مكرونة منضفة 70 جنيها، مرجان بلدي 70جنيها، كلماري منضف 65:80:100، كلماري كيلو 60 جنيها، السردين 30: 40 جنيها، كابوريا اناتي يتراوح سعر الكيلو 80 :100جنيه، كابوريا دكوره 50 : 70جنيها، جمبري سليق 120:140:150، جمبري مقشر 65:80:100 حسب الحجم، سيبيا بلدي سوبر 180: 250.



أسماك محافظة دمياط



أسماك محافظة دمياط



أسماك محافظة دمياط