تأجيل محاكمة متهم بقتل مسن لسرقته إلى 1 نوفمبر لانتداب محام له بالدقهلية

الدقهلية فريق المحافظات

قررت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، تأجيل محاكمة المتهم بقتل مسن بغرض السرقة، لجلسة الأول من نوفمبر المقبل، لانتداب محامٍ للدفاع عنه.

وعقدت جلسة المحاكمة، اليوم السبت، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، وعضوية المستشارين سعيد السمادوني، ومحمد عبد العزيز خلف، وهشام علي جمال ادلين غيث، وذلك في القضية رقم 4593 لسنة 2022 جنايات تمي الأمديد، والمقيدة برقم 1640 لسنة 2022 كلي جنوب المنصورة.

وأحال المحامي العام لمحكمة جنوب المنصورة الكلية، المتهم ثروت.ع.ال.م. إلى محكمة جنايات المنصورة، لأنه في 1/7/2022 قتل المجني عليه عبد الملك أحمد بكر محمد، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وما إن بات في مرمى هلاكه حتى استل أداة "جذع شجرة" وسددها برأسه غير مرة، قاصدًا إزهاق روحه محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

وتوصلت تحريات المباحث، قيام المجني عليه باستضافة المتهم بالأرض خاصته، والإنفاق عليه وتوفير سبل المعيشة له، عقب أن قام والداه بطرده من مسكنهما لسوء سلوكه، وأخذ يغدق عليه المال وضمه في كنفه، إلا أن المتهم لم يلتفت إلى ما قام به المجني عليه، فبيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه للاستيلاء على المبالغ النقدية إحرازه، عقب أن رصدها بعينه.

وتمكنت مباحث تمي الأمديد من ضبط المتهم، وجزء من المبلغ المستولى عليه والهاتف الجوال، وبمواجهته في التحقيقات أقر بارتكاب الواقعة وسرقته، وتعاطي المواد المخدرة.