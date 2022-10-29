اليوم السابع
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بيطري الغربية: ضبط لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك خلال حملة مكبرة.. صور

السبت، 29 أكتوبر 2022 11:39 ص
بيطري الغربية: ضبط لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك خلال حملة مكبرة.. صور ضبط لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك
الغربية محمد طارق

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شنت مديرية الطب البيطري في محافظة الغربية، برئاسة الدكتور حاتم أنور مدير المديرية، حملة مكبرة لضبط الأسواق ومصادرة السلع الغير صالحة للاستهلاك ذات الأصل الحيواني بمراكز ومدن المحافظة، وذلك بتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

 

وأسفرت الحملة عن تحرير 32 محضر بيناتهم كالتالي " 1 محضر بإجمالي وزن 500 كجم أسماك مدخنه "رنجه " رأت اللجنة سحب عينات منها، 1 محضر 2 كجم سي فود غير صالحة للإستهلاك الآدمي، 2 محضر دواجن بإجمالي وزن 324 كجم غير صالحة للإستهلاك الآدمي، 1 محضر بإجمالي وزن 67 كجم دواجن صالحة ظاهريا بدون بيانات، 19 محضر لحوم ذبح خارج المجازر بإجمالي الكمية المضبوطة 58.5 كجم  صالحة للإستهلاك الأدمى، 5 محضر مصنعات لحوم بإجمالي وزن 26.200 كجم صالحة ظاهريا ورأت اللجنة سحب عينات منها وقوفا علي مدي صلاحيتها من عدمه، 3 محضر مصنعات لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي باجمالي وزن 16.600 كجم

 

 

وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحين صدور قرار النيابة العامة المختصه حيال المضبوطات والمخالفين، وأكد مدير المديرية أنه لا تهاون في ضبط المخالفين حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين، والتأكيد على ألا يتم عرض أى أغذية ذات أصل حيوانى بالأسواق للمواطنين إلا وأن تكون صالحة للإستهلاك الأدمى .

ضبط لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك (2)
ضبط لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك

 

ضبط لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك (3)
ضبط لحوم ودواجن غير صالحة

 

ضبط لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك (1)
ضبط لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك 

 


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